Газ в Украине для отопительного сезона — кто даст деньги Нафтогазу

Работник газопромышленного пункта. Фото: УНИАН

Украине хватит газа на следующий отопительный сезон. Все благодаря займу в 270 млн евро, который получит компания Нафтогаз, чтобы закупить "голубое" топливо и избежать дефицита.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, средства Нафтогазу выплатит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Условия кредитования уже утверждены. К тому же через ЕБРР для Украины направят почти 140 миллионов евро грантов от правительства Норвегии.

"Этот ресурс поможет нам накопить запасы газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона", — написал глава правительства.

Как ранее сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, в украинских подземных газовых хранилищах в марте осталось лишь около 1 миллиарда кубометров активного газа — это рекордно низкий показатель за всю историю независимости. В рамках подготовки к следующему отопительному сезону в подземные газохранилища нужно закачать не менее 8-9 миллиардов кубометров.

Между тем председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал, что будет с ценами на газ для украинцев в 2025 году. По его словам, изменения в тарифах могут произойти уже летом.

Также мы рассказывали, почему некоторые украинцы будут доплачивать за газ по 500 грн. Неприятная новость касается жителей многоквартирных домов.