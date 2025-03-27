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Нафтогаз має гроші на імпорт газу — хто дасть понад 300 млн євро

27 березня 2025 17:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Газ в Україні для опалювального сезону — хто дасть гроші Нафтогазу
Працівник газопромислового пункту. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Україні вистачить газу на наступний опалювальний сезон. Усе завдяки позиці у 270 млн євро, яку отримає компанія Нафтогаз, що закупити "блакитне" паливо та уникнути дефіциту. 

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль

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За його словами, кошти Нафтогазу виплатить Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Умови кредитування вже затверджені. До того ж через ЄБРР для України направлять майже 140 мільйонів євро грантів від уряду Норвегії.

"Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону", — написав очільник уряду. 

Як раніше повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, в українських підземних газових сховищах у березні залишилося лише близько 1 мільярда кубометрів активного газу —  це рекордно низький показник за всю історію незалежності. В рамках підготовки до наступного опалювального сезону в підземні газосховища потрібно закачати щонайменше 8–9 мільярдів кубометрів.

Тим часом голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко сказав, що буде з цінами на газ для українців у 2025 році. За його словами, зміни у тарифах можуть відбутися вже влітку.

Також ми розповідали, чому деякі українці доплачуватимуть за газ по 500 грн. Неприємна новина стосується мешканців багатоквартирних будинків.

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