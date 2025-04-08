Зарплаты в 2025 году — кому и сколько начислят надбавки за выслугу лет

Надбавки за выслугу лет — кому и сколько начислят в 2025 году
Некоторые профессии в Украине дают право работникам на надбавку к должностному окладу за выслугу лет. Речь идет об обязательной выплате, размер которой зависит от трудового стажа.
Право на начисление работникам надбавки предусмотрено законом №4059-IX "О Государственном бюджете Украины".
Кто имеет право на надбавку за выслугу лет
Надбавку за выслугу лет назначают дополнительно к основному должностному окладу. Она является одной из составляющих заработной платы работников бюджетной сферы. В частности:
- государственных служащих;
- бухгалтеров;
- медицинских работников;
- педагогических работников;
- научно-педагогических работников.
При этом категории работников бюджетной сферы имеют свои нормативные документы-основания для начисления такой надбавки.
Такая дополнительная сумма оплаты труда непосредственно зависит от трудового стажа работников на должности или в области деятельности, где предусмотрена соответствующая доплата.
На основе норм законодательства, предусмотренных для конкретных должностей, и информации трудовой книжки исчисляют стаж работников и определяют процент такой надбавки. Соответственно — размер надбавки будет меняться вместе с увеличением объема трудового стажа.
Как начисляют надбавку для работников
Размер надбавки для разных категорий работников бюджетной сферы в процентах отличается. В частности, для государственных служащих в госорганах, где проведена классификация должностей госслужбы — 2% за каждый календарный год стажа государственной службы, однако не более 30% от оклада.
В то же время, для педагогических работников и научно-педагогических работников, медицинских работников и фармацевтических работников, библиотекарей, работников физкультуры и спорта, работников соцзащиты населения в зависимости от лет работы:
- более трех лет — 10%;
- более 10 лет — 20%;
- свыше 20 лет — 30%.
Процентную надбавку за выслугу лет применяют к должностному окладу работника по формуле:
Сумма надбавки = Размер должностного оклада × Процент надбавки за выслугу лет.
Сумма надбавки исчисляется пропорционально объему отработанных дней (норма труда за месяц). Учитывая это, если человек отработал только 50% нормы месяца, то размер надбавки будет начисляться пропорционально. Если гражданин работает на 0,25 ставки, то и надбавка будет с 0,25 должностного оклада, даже если полностью выполнена ежемесячная норма.
Напомним, некоторые граждане имеют право претендовать на дополнительные суммы средств от работодателей. Речь идет о предоставлении работникам доплат к должностному окладу за сложную и напряженную работу.
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