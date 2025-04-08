Зарплаты в 2025 году — кому и сколько начислят надбавки за выслугу лет

Учитель с детьми в классе. Фото: Freepik

Некоторые профессии в Украине дают право работникам на надбавку к должностному окладу за выслугу лет. Речь идет об обязательной выплате, размер которой зависит от трудового стажа.

Право на начисление работникам надбавки предусмотрено законом №4059-IX "О Государственном бюджете Украины".

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Кто имеет право на надбавку за выслугу лет

Надбавку за выслугу лет назначают дополнительно к основному должностному окладу. Она является одной из составляющих заработной платы работников бюджетной сферы. В частности:

государственных служащих;

бухгалтеров;

медицинских работников;

педагогических работников;

научно-педагогических работников.

При этом категории работников бюджетной сферы имеют свои нормативные документы-основания для начисления такой надбавки.

Такая дополнительная сумма оплаты труда непосредственно зависит от трудового стажа работников на должности или в области деятельности, где предусмотрена соответствующая доплата.

На основе норм законодательства, предусмотренных для конкретных должностей, и информации трудовой книжки исчисляют стаж работников и определяют процент такой надбавки. Соответственно — размер надбавки будет меняться вместе с увеличением объема трудового стажа.

Как начисляют надбавку для работников

Размер надбавки для разных категорий работников бюджетной сферы в процентах отличается. В частности, для государственных служащих в госорганах, где проведена классификация должностей госслужбы — 2% за каждый календарный год стажа государственной службы, однако не более 30% от оклада.

В то же время, для педагогических работников и научно-педагогических работников, медицинских работников и фармацевтических работников, библиотекарей, работников физкультуры и спорта, работников соцзащиты населения в зависимости от лет работы:

более трех лет — 10%;

более 10 лет — 20%;

свыше 20 лет — 30%.

Процентную надбавку за выслугу лет применяют к должностному окладу работника по формуле:

Сумма надбавки = Размер должностного оклада × Процент надбавки за выслугу лет.

Сумма надбавки исчисляется пропорционально объему отработанных дней (норма труда за месяц). Учитывая это, если человек отработал только 50% нормы месяца, то размер надбавки будет начисляться пропорционально. Если гражданин работает на 0,25 ставки, то и надбавка будет с 0,25 должностного оклада, даже если полностью выполнена ежемесячная норма.

Напомним, некоторые граждане имеют право претендовать на дополнительные суммы средств от работодателей. Речь идет о предоставлении работникам доплат к должностному окладу за сложную и напряженную работу.



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