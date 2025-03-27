Зарплаты в 2025 году — кто имеет право на надбавки за напряженную работу

Люди работают на предприятии. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает предоставление работникам доплат к должностному окладу за сложность и напряженность работы. Известно, какие особенности назначения дополнительной оплаты труда и размер в 2025 году.

Соответствующий вопрос прописан в статье 97 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Согласно нормам КЗоТ, доплаты за сложность и напряженность работы предоставляют украинцам за выполнение работы, характеризующейся повышенными требованиями:

к уровню квалификации работников;

к физическим, психологическим усилиям.

При этом предприятия и организации наделены правом самостоятельно определять условия и размеры надбавок. Как правило, такие детали относительно перечня, размеров и условий прописывают в коллективном договоре.

Размер надбавки за сложность работы и другие нюансы

В частности, соответствующие доплаты предоставляют педагогам, медикам и другим работникам бюджетной сферы. Как отмечается в приказе №557 Министерства образования, работники образовательных учреждений со статусом национальных, имеют право на такие надбавки, максимальный размер которых может составлять 50% от должностного оклада.

На размер доплаты влияют следующие факторы:

сложность работы;

уровень ответственности;

вредность условий труда;

напряженность работы;

квалификация работника;

трудовой стаж.

У каждого предприятия уровень надбавки за сложность и напряженность будет свой. Его устанавливают в пределах фонда оплаты труда, поэтому должно быть указано, что работники имеют право на надбавку в зависимости от финансовых возможностей учреждения.

Таким образом, если средств на соответствующие цели не будет хватать, то руководитель приказом может сократить размер доплаты или прекратить выплату. При этом должен обосновать отсутствие денег в смете.

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