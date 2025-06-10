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Главная Финансы Надбавки от ВПП ООН — кому будут начислять до июля 2025 года

Надбавки от ВПП ООН — кому будут начислять до июля 2025 года

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Дата публикации 10 июня 2025 15:22
ВПП ООН продлила выплаты украинским пенсионерам — что об этом известно
Пенсионерка держит кота. Фото: УНИАН

Организация Объединенных Наций с первых дней полномасштабной войны между Украиной и РФ пытается финансово поддерживать украинцев. Так, 10 июня 2025 стало известно, что Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) и Министерство социальной политики до конца июля продлили дополнительные выплаты для пенсионеров и людям с инвалидностью.

Соответствующее заявление опубликовали на странице ВПП ООН в социальной сети Facebook.

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На денежную помощь от ООН могут рассчитывать:

  • пенсионеры;
  • украинцы без права на пенсию;
  • люди с инвалидностью с детства;
  • дети с инвалидностью.

Гражданам, которые соответствуют условиям программы, будут компенсировать разницу между социальной выплатой, на которую они имеют право, и 3 250 гривен. Например, если человеку государство начисляет 2,5 тыс. грн соцвыплаты, то размер дополнительной помощи от ВПП ООН составит 750 гривен.

Программа будет распространяться на девять областей:

  • Черниговскую;
  • Днепропетровскую;
  • Донецкую;
  • Харьковскую;
  • Херсонскую;
  • Луганскую;
  • Николаевскую;
  • Запорожскую;
  • Сумскую.

Как получить доплаты

От украинцев не требуют подавать новые заявления или проходить регистрацию — помощь выплачивали автоматически. Деньги можно будет получить так же как пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпошту).

Важное условие — люди не должны пользоваться финпомощью на проживание для ВПЛ. Также им нельзя получать помощь от других международных организаций, пока им предоставляет деньги ВПП ООН.

Напомним, что, кроме доплат от ООН, украинским пенсионерам начисляют возрастные надбавки. Максимальная сумма таких надбавок в 2025 году — 570 грн. Узнавайте также о нововведениях для ВПО по пенсионным выплатам.

выплаты ООН деньги лицо с инвалидностью денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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