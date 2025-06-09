В Україні новий порядок отримання пенсій — кому виплачуватимуть на Укрпошті

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), яким надали цей статус ще до повномасштабного вторгнення РФ, по-новому отримуватимуть свої пенсійні виплати у 2025 році. Так, уряд надав повноваження Укрпошті видавати гроші людям.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Пенсії для ВПО — що відомо

Як зазначається, раніше ВПО отримували пенсію лише на свої банківські рахунки. Але тепер спосіб доставки можна змінити, подавши заяву — її можна оформити у відділенні Укрпошти або викликати листоношу додому.

"Перед подачею заяви важливо переконатися, що в Пенсійному фонді зареєстрована фактична адреса проживання пенсіонера — саме за нею доставлятимуть виплати", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

На Укрпошті з 1 липня 2025 року з'являться обмеження на суму та кількість операцій післяплати. Для провадження нововведень врахують ризикові фактори, які не суперечать чинному українському законодавству.

Нагадаємо, Укрпошті дозволили створити банк фінансової інклюзії. Користуватися послугами зможуть українці у селах, у зоні бойових дій, на звільнених і важкодоступних територіях.

Також ми розповідали, кому з українців виплачують пенсію авансом. Скористатися такою можливістю можна за певних умов.