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Прибавки в 50% зарплаты — госслужащих обогатят грантами

6 июня 2024 09:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Доплаты к зарплате госслужащих — Рада предварительно поддержала закон
Деньги в кошельке. Фото: incarne.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские государственные служащие могут начать получать надбавки за дополнительную нагрузку в международных проектах. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

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Надбавки из грантов для госслужащих

Речь идет о проекте закона №10284 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества". За него отдали свои голоса 259 депутатов.

Документ призван обеспечить надлежащую оплату труда за дополнительную нагрузку должностных лиц органов госвласти и органов местного самоуправления, которые привлекаются к проектам, финансирование которых происходит за деньги бюджетной поддержки, помощи и грантов Европейского Союза (ЕС), правительств и муниципалитетов других государств, международных организаций и донорских учреждений.

При этом для таких "надбавок" установят лимит. Выплату будет устанавливать руководитель госслужбы в размере, который не может превышать 50% средней зарплаты госслужащего.

Ожидается, что фонд оплаты труда для соответствующих доплат будет формироваться за счет международной безвозвратной помощи (грантов).

 

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Карточка проекта. Источник: ВРУ

Причины установления доплат из международной помощи

Инициаторы считают, что принятие законопроекта станет дополнительным стимулированием органов госвласти и местного самоуправления приобщаться к участию в проектах международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

Это создаст условия для налаживания эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в контексте евроинтеграционного движения страны, повысит показатели социально-экономического развития регионов и территорий, уровня жизни населения, привлечет инвестиции и поспособствует восстановлению страны в целом.

Что еще стоит знать

Напомним, по украинскому законодательству, большинство граждан на заслуженном отдыхе могут получать пенсию, равную всего 30% от заработной платы. Известно, на какие суммы можно рассчитывать, получая максимальную, среднюю или минимальную зарплату.

Также мы писали, что Государственная служба статистики сообщила о существенном росте средней зарплаты в стране. Речь идет о первых трех месяцах текущего года против аналогичного периода 2023 года.

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