Доплаты к зарплате госслужащих — Рада предварительно поддержала закон

Прибавки в 50% зарплаты — госслужащих обогатят грантами
Украинские государственные служащие могут начать получать надбавки за дополнительную нагрузку в международных проектах. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Надбавки из грантов для госслужащих
Речь идет о проекте закона №10284 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества". За него отдали свои голоса 259 депутатов.
Документ призван обеспечить надлежащую оплату труда за дополнительную нагрузку должностных лиц органов госвласти и органов местного самоуправления, которые привлекаются к проектам, финансирование которых происходит за деньги бюджетной поддержки, помощи и грантов Европейского Союза (ЕС), правительств и муниципалитетов других государств, международных организаций и донорских учреждений.
При этом для таких "надбавок" установят лимит. Выплату будет устанавливать руководитель госслужбы в размере, который не может превышать 50% средней зарплаты госслужащего.
Ожидается, что фонд оплаты труда для соответствующих доплат будет формироваться за счет международной безвозвратной помощи (грантов).
Причины установления доплат из международной помощи
Инициаторы считают, что принятие законопроекта станет дополнительным стимулированием органов госвласти и местного самоуправления приобщаться к участию в проектах международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.
Это создаст условия для налаживания эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в контексте евроинтеграционного движения страны, повысит показатели социально-экономического развития регионов и территорий, уровня жизни населения, привлечет инвестиции и поспособствует восстановлению страны в целом.
Что еще стоит знать
Напомним, по украинскому законодательству, большинство граждан на заслуженном отдыхе могут получать пенсию, равную всего 30% от заработной платы. Известно, на какие суммы можно рассчитывать, получая максимальную, среднюю или минимальную зарплату.
Также мы писали, что Государственная служба статистики сообщила о существенном росте средней зарплаты в стране. Речь идет о первых трех месяцах текущего года против аналогичного периода 2023 года.
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