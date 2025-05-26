Зарплаты бюджетников — в каких размерах назначают надбавки в 2025 году

Гривневые банкноты в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским работникам бюджетных учреждений предусмотрены различные виды надбавок, которые совокупно могут превышать должностные оклады. Известно, на какие надбавки и их размеры можно рассчитывать в 2025 году.

Это предусмотрено законом №108/95-ВР "Об оплате труда".

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Виды надбавок к заработной плате и размеры в 2025 году

Заработная плата работников бюджетных учреждений состоит из должностного оклада (тарифной ставки), доплат, премий, поощрительных и компенсационных выплат.



В основном выделяют следующие виды надбавок к заработной плате для бюджетников:

надбавка за сложность и напряженность работы;

надбавка за особо важную работу;

надбавка за высокие достижения в работе;

надбавка за классность для водителей;

надбавка за использование иностранного языка;

надбавка за спортивные звания;

надбавка за почетные звания;

надбавка за особые условия труда.

Они отличаются в зависимости от должности, которую занимает работник, и профиля учреждения.

Надбавка за сложную и напряженную работу

В вопросе начисления соответствующей надбавки берут во внимание квалификацию, компетентность, ответственность, инициативность, усердие, загрузку. Размер надбавки для работника бюджетного учреждения совокупно не может превышать 50% оклада.

Надбавка за особо важную работу

Особо важная работа предусматривает надбавку в 50% должностного оклада работника. Ее устанавливают на конкретный срок, то есть на время выполнения такого характера работы. Ее применяют тогда, когда нужно простимулировать выполнение определенной работы быстрее и качественнее.

Если работнику назначили надбавку за особо важную работу или за высокие достижения, то они совокупно не могут быть выше половины оклада.

Надбавка за знание языков

В Украине предусмотрено увеличение надбавки бюджетникам за знание языков, используемых в работе. Предусмотрены следующие размеры в зависимости от количества языков:

10% — за один европейский язык;

15% — за один восточный, угро-финский или африканский язык;

25% — за два и более языков.

Соответствующие размеры не суммируются.

Надбавка за классность водителям

Надбавки за классность назначают водителям в таком размере:

10% — водителям первого класса;

25% — водителям второго класса.

Они зависят от класса в процентах тарифной ставки за отработанное время.

Надбавка за спортивные звания

Доплаты к должностному окладу за спортивные звания назначают в следующих размерах:

за мастера спорта — 10%;

за мастера спорта международного класса — 15%;

за заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта — 20%.

Однако есть нюансы, если есть несколько званий одновременно.

Надбавка за почетные звания

Определяется почетное звание профиля деятельности работника на должности и назначается надбавка в следующих пропорциях:

за "заслуженного" — 20%;

за "народного" — 40%.

Если есть оба звания, то надбавка устанавливается в размере 40% должностного оклада.

Надбавка за особые условия труда

Надбавка зависит от категории работника и территории, где расположено учреждение, ведь назначается за работу тем работникам, которые выполняют полномочия непосредственно там, где ведутся (велись) боевые действия. Граничный размер колеблется от 50% до 100%.

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