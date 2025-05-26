Зарплати бюджетників — в яких розмірах призначають надбавки у 2025 році

Гривневі банкноти в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським працівникам бюджетних установ передбачені різноманітні види надбавок, які сукупно можуть перевищувати посадові оклади. Відомо, на які надбавки та розмір можна розраховувати у 2025 році.

Це передбачено законом №108/95-ВР "Про оплату праці".

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Види надбавок до заробітної плати та розміри у 2025 році

Заробітна плата працівників бюджетних установ складається з посадового окладу (тарифні ставки), доплат, премій, заохочувальних та компенсаційних виплат.



В основному виділяють такі види надбавок до заробітної плати для бюджетників:

надбавка за складність та напруженість роботи;

надбавка за особливо важливу роботу;

надбавка за високі досягнення в роботі;

надбавка за класність для водіїв;

надбавка за використання іноземної мови;

надбавка за спортивні звання;

надбавка за почесні звання;

надбавка за особливі умови праці.

Вони відрізняються залежно від посади, яку обіймає працівник, та профілю установи.

Надбавка за складну та напружену роботу

У питанні нарахування відповідної надбавки беруть до уваги кваліфікацію, компетентність, відповідальність, ініціативність, старанність, завантаження. Розмір надбавки для працівника бюджетної установи сукупно не може перевищувати 50% окладу.

Надбавка за особливо важливу роботу

Особливо важлива робота передбачає надбавку у 50% посадового окладу працівника. Її встановлюють на конкретний термін, тобто на час виконання такого характеру роботи. Її застосовують тоді, коли потрібно простимулювати виконання певної роботи швидше та якісніше.

Якщо працівнику призначили надбавку за особливо важливу роботу або за високі досягнення, то вони сукупно не можуть бути вищі за половину окладу.

Надбавка за знання мов

В Україні передбачене збільшення надбавки бюджетникам за знання мов, які використовуються в роботі. Передбачені такі розміри залежно від кількості мов:

10% — за одну європейську мову;

15% — за одну східну, угро-фінську або африканську мову;

25% — за дві і більше мов.

Відповідні розміри не сумуються.

Надбавка за класність водіям

Надбавки за класність призначають водіям у такому розмірі:

10% — водіям першого класу;

25% — водіям другого класу.

Вони залежать від класу у відсотках тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за спортивні звання

Доплати до посадового окладу за спортивні звання призначають у таких розмірах:

за майстра спорту — 10%;

за майстра спорту міжнародного класу — 15%;

за заслуженого тренера, заслуженого майстра спорту — 20%.

Проте є нюанси, якщо є кілька звань одночасно.

Надбавка за почесні звання

Визначається почесне звання профілю діяльності працівника на посаді та призначається надбавка у таких пропорціях:

за "заслуженого" — 20%;

за "народного" — 40%.

Якщо є обидва звання, то надбавка встановлюється у розмірі 40% посадового окладу.

Надбавка за особливі умови праці

Надбавка залежить від категорії працівника та території, де розташована установа, адже призначається за роботу тим працівникам, які виконують повноваження безпосередньо там, де ведуться (велися) бойові дії. Граничний розмір коливається від 50% до 100%.

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