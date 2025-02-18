Пенсии в Украине — кто и какие суммы доплат получит в марте

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине пенсионеры смогут получить доплаты в марте 2025 года. Пенсии гарантированно станут выше в случае достижения определенного возрастного рубежа в следующем месяце.

Соответствующее право предусмотрено Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Кто имеет право на возрастную надбавку в марте

Так, Пенсионный фонд в марте 2025 года начислит некоторым гражданам возрастные доплаты. Их назначат при условии соблюдения определенных критериев.

По украинскому законодательству, соответствующая доплата предоставляется гражданам, которые достигли возрастных рубежей: 70, 75 и 80 лет.

Средства начнут доплачивать после достижения пенсионером вышеуказанного возраста, то есть, не с самого начала календарного месяца, а с даты рождения гражданина. Поэтому в первый месяц права на такую доплату ее выплатят не полностью.

Одним из главных условий в праве на надбавку является то, что общий размер пенсионной выплаты гражданина — не больше суммы в 10,34 тыс. гривен.

В зависимости от возраста, граждане в марте будут иметь право на такие доплаты:

тем, кому исполнилось 70 лет, и которые еще не достигли 75-летнего возраста, 300 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет включительно начислят по 456 гривен;

лицам от 80 и выше доплата будет составлять 570 гривен.

Такие компенсационные доплаты будут начисляться ежемесячно, они относятся к перерасчетам, которые не требуют личного обращения граждан.

Какие пенсии получают украинцы в 2025 году

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 5,78 тыс. гривен. Сумма на 400 гривен больше, чем было год назад.

Наибольшие суммы средней пенсии зафиксированы в Киеве — 8 тыс. гривен, а самые низкие — в Тернопольской области — 4,48 тыс. гривен.

Более 10 тыс. гривен получают 1,2 млн граждан, или 12%.

От 4 тыс. до 5 тыс. гривен получают 1,9 млн, или 18,8% лиц, а от 3 тыс. до 4 тыс. гривен имеют 17,6%, или 1,8 млн граждан.

Четверть пенсионеров (25,9%, или 2,7 млн человек) получают пенсию, не превышающую 3 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что украинцы имеют право выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, однако при условии более позднего выхода — получат большие выплаты. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, что в этом году не изменилась сумма добровольного минимального взноса для стажа. Украинцы должны ежемесячно платить минимально по 1,76 тыс. гривен.