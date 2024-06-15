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Прибавки к пенсии — кто из пенсионеров может получить дополнительные 570 гривен

15 июня 2024 10:44
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Ирина Шпак
редактор
Повышение пенсий-2024 — кому заплатят на 570 грн больше
Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату в виде возрастных надбавок. Наибольшую сумму получат те, кому уже исполнилось 80 лет, для них надбавка составит до 570 грн.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины.

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Возрастные надбавки к пенсии

Согласно действующему пенсионному законодательству Украины, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и увеличивается каждые 5 лет.

Таким образом:

  • Лица от 70 до 74 лет получают ежемесячно дополнительно до 300 грн.
  • Лица в возрасте от 75 до 79 лет — до 456 грн.
  • Лица в возрасте от 80 лет — до 570 грн.

Эти доплаты к основной пенсии начинают начисляться с месяца, когда у человека день рождения. Обращаться дополнительно в Пенсионный фонд Украины не нужно. Важно отметить, что возрастную надбавку назначают гражданам, если их пенсия меньше 10 340,35 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, весной 2024 года правительство Украины установило новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров. Согласно новым правилам, выплаты для пенсионеров с минимальной зарплатой и полным страховым стажем должны составлять не менее 40% от минималки.

Мы также писали, что в Украине законодательством предусмотрены минимальная и максимальная пенсия. На последнюю, превышающую 20 тыс. грн, могут претендовать лишь несколько категорий граждан.

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