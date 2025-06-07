Пенсии в Украине — ПФУ объяснил, как оформить дополнительную выплату в 300 грн

Мужчина и женщина считают деньги. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что граждане могут получать более высокие выплаты за счет различных доплат и надбавок. Одной из дополнительных выплат является ежемесячная надбавка за донорство крови и ее компонентов.

Об особенностях такой надбавки говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

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Подробнее о возможности получения надбавки за донорство

Как отмечают в Пенсионном фонде, вопрос о назначении соответствующей надбавки регулирует ст. 21 закона от 30.09.2020 № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Согласно нормам законодательства, граждане могут получить статус Почетного донора Украины за регулярные донации крови. Он наделяет правом получать ежемесячные дополнительные выплаты к пенсии.

Украинцам предоставляют статус Почетного донора исключительно при определенных условиях. А именно за количество бесплатных донаций крови и плазмы крови:

крови — суммарно 40 максимально допустимых доз;

плазмы крови — суммарно 60 максимально допустимых доз, заготовленных методом афереза;

клеток крови — 40 максимально допустимых доз, заготовленных методом афереза (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) независимо от времени осуществления соответствующих донаций.

"Таким лицам выдается удостоверение и вручается нагрудный знак "Почетный донор Украины" в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины. Право на надбавку имеют также граждане Украины, награжденные знаком "Почетный донор СССР", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: ПФУ

Размер надбавки и как оформить

Размер надбавки за донорство составляет 10% утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Учитывая размер прожиточного минимума в 2025 году в 2,92 тыс. грн, сумма соответствующей ежемесячной надбавки составляет 292 грн. В случае пересмотра уровня прожиточного минимума изменится и размер доплаты.

Для того, чтобы оформить дополнительные выплаты, при условии соответствия вышеуказанным критериям, граждане должны предоставить в отделение ПФУ пакет документов. Необходимы:

заявление на назначение надбавки за донорство;

паспорт гражданина/любой другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документ о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

В частности, документ о награждении знаком "Почетный донор Украины" граждане могут добавить самостоятельно к пенсионному делу в личном кабинете на портале ПФУ.

Ранее мы рассказывали, что в августе некоторые граждане смогут получить доплаты к пенсиям. Размер разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины будет достигать 3,1 тыс. грн.

Также сообщалось, что Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в 2025 году. Показатель за год вырос на 7,5%, однако минимальный размер не изменился.