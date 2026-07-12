35% від мінімальної пенсії: які потрібні документи для доплати у липні

Жінка з телефоном, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні норми законодавства гарантують додаткову фінансову підтримку громадянам, які зробили значні внески у розвиток батьківщини, що може досягати 35% від мінімальної пенсії. Відомо, які категорії населення можуть звернутися за оформленням відповідних виплат у липні 2026 року.

Про особливості надання додаткової держпідпримки розповідає редакція Новини.LIVE.

За яких умов гарантують доплати до пенсії до 35%

У липні цього року українські громадяни зможуть оформити спеціальні доплати до пенсій, що можуть коливатись від 23% до 35% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і призначаються за особливі заслуги перед Україною. Їх встановлюють за визначні геройські вчинки або досягнення на трудовій ниві.

Особливості призначення таких виплат та список осіб, які можуть на них претендувати, прописані у законі №1767 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Зокрема, призначають спеціальні надбавки:

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Учасникам бойових дій (УБД)/ветеранам війни, у яких є ордени за особисту мужність та героїзм у захисті країни. Героям України, особам, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, від чотирьох орденів України після оголошення незалежності, особам, як мають звання "народний" з 1991-го; Громадянам, які мають держнагороди, почесні звання або тим, у кого є статус лауреата держпремій, зокрема звання "Заслужений". Спортсменам, які мають чемпіонські звання, власні рекорди під час європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змагань. Космонавтам, які виходили у відкритий космос чи керували експериментальними літальними апаратами. Матерям, які виховали від п’яти дітей до шестирічного віку (а також усиновили). Особам, за законом "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у 20 столітті", визнаних борцями за незалежність України.

Розміри виплат та необхідні документи

Норми пенсійного законодавства передбачають, що розмір щомісячних надбавок до пенсійних виплат за особливі заслуги можуть коливатися від 23% до 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2026 року.

Цьогоріч показник зріс (до 2 595 грн), а тому суми надбавок змінились так: від 597 до 908 грн.

Водночас, громадяни можуть мати право лише на один вид доплат, навіть якщо підпадають під кілька видів.

Виплати за особливі заслуги не можуть бути призначені автоматично, а тому, щоб оформити доплати до пенсії у липні, українці мають звернутися до тервідділення Пенсійного фонду на написати заяву. Також її можна подати через електронний портал ПФУ.

Необхідно до заяви додати такий пакет документів:

посвідчення;

нагороди;

дипломи;

довідки;

інші офіційні папери.

У разі смерті громадянина, що мав право на доплату, її можуть переоформити близькі родичі. За таких обставин призначать від 70% до 90% від суми доплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які українцям передбачаються пенсії з інвалідності та які діють правила їх оформлення. Суми залежать від групи, зокрема за першу нарахують 100% від пенсії за віком, для другої — 90%, а для третьої — 50%. Для оформлення виплат потрібно мати спеціальний пакет документів.

Ще Новини.LIVE повідомляли, кому наприкінці літа ПФУ виплатить допомогу до основного розміру пенсії. Деякі категорії українців матимуть право різні суми залежно від наявного статусу. Зокрема, декому виплатять 450 грн, а максимальний розмір допомоги може сягнути 3 100 грн.