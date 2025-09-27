Доплата за уход — кто из родителей может получить дополнительную помощь от государства

Мужчина держит ребенка за руку. Фото: Новини.LIVE

В Украине одиноким родителям, если они занимаются воспитанием детей с инвалидностью, начисляют доплаты за уход. Но чтобы получить выплаты, нужно соответствовать определенным условиям.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Как предоставляется доплата по уходу

Надбавку на уход за ребенком с инвалидностью назначают в соответствии с пунктом 5 "Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Документ утвердил Кабмин Украины постановлением №79 от 3 февраля 2021 года. В этом документе установлены правила, по которым одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, может получить надбавку от государства. Так, для этого нужно:

чтобы отец фактически ухаживал за ребенком в возрасте до 18 лет;

чтобы уход за ребенком был постоянным, а не периодическим.

Что известно о доплате

Государственная выплата одиноким родителям является ежемесячной, деньги начисляют на каждого ребенка. Помощь назначается детям до 18 лет, а если они продолжают обучение, тогда начисления будут продолжаться до завершения учебного заведения, однако не дольше чем до достижения 23-летнего возраста.

Право на такую помощь имеют несколько категорий граждан. Это, например, одинокая мать или отец, которые официально не состоят в браке, одинокие усыновители, те, кто остался с детьми после смерти одного из супругов, при условии, что им не поступает пенсия или какая-то другая госпомощь.

Размер выплат — разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и средним месячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

Кто считается одиноким отцом

В ПФУ отмечают, что одинокий отец — это мужчина, который не состоит в браке с матерью его ребенка. Однако ему нужно официально подтвердить свое отцовство. Это определяют несколькими способами:

отцовство указано в свидетельстве о рождении ребенка;

статус определяется по решению суда.

Благодаря этой норме, родители-одиночки могут получить социальную поддержку от государства для воспитания детей с особыми потребностями. Дополнительные средства предназначены для того, чтобы обеспечить их надлежащим уходом.

Напомним, некоторые семьи с детьми получат по 2,5 тысячи гривен на учебный год. Речь идет о программе, которую ввела Северодонецкая городская тергромада для предоставления финпомощи своим жителям. Узнавайте также о выплатах от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.