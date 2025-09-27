Доплата за догляд — хто з батьків може отримати додаткову допомогу від держави

Чоловік тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE

В Україні одиноким батькам, якщо вони займаються вихованням дітей з інвалідністю, нараховують доплати за догляд. Та щоб отримати виплати, потрібно відповідати певним умовам.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як надається доплата на догляд

Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю призначають відповідно до пункту 5 "Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Документ затвердив Кабмін України постановою №79 від 3 лютого 2021 року. У цьому документі встановлені правила, за якими одинокий батько, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, може отримати надбавку від держави. Так, для цього потрібно:

щоб батько фактично доглядав за дитиною віком до 18 років;

щоб догляд за дитиною був постійним, а не періодичним.

Що відомо про доплату

Державна виплата одиноким батькам є щомісячною, гроші нараховують на кожну дитину. Допомога призначається дітям до 18 років, а якщо вони продовжують навчання, тоді нарахування триватимуть до завершення навчального закладу, проте не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Право на таку допомогу мають кілька категорій громадян. Це, наприклад, одинока мати чи батько, які офіційно не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, ті, хто залишився з дітьми після смерті одного з подружжя, за умови, що їм не надходить не надходить пенсія або якась інша держдопомога.

Розмір виплат — різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середнім місячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні пів року.

Хто вважається одиноким батьком

У ПФУ зазначають, що одинокий батько — це чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'ю його дитини. Однак йому потрібно офіційно підтвердити своє батьківство. Це визначають кількома способами:

батьківство вказане у свідоцтві про народження дитини;

статус визначається за рішенням суду.

Завдяки цій нормі, батьки-одинаки можуть отримати соціальну підтримку від держави для виховання дітей з особливими потребами. Додаткові кошти призначені для того, щоб забезпечити їх належним доглядом.

Завдяки цій нормі, батьки-одинаки можуть отримати соціальну підтримку від держави для виховання дітей з особливими потребами. Додаткові кошти призначені для того, щоб забезпечити їх належним доглядом.