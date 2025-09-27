Відео
Головна Фінанси Надбавка на догляд за дитиною — кому виплачують гроші

Надбавка на догляд за дитиною — кому виплачують гроші

Дата публікації: 27 вересня 2025 08:45
Доплата за догляд — хто з батьків може отримати додаткову допомогу від держави
Чоловік тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE

В Україні одиноким батькам, якщо вони займаються вихованням дітей з інвалідністю, нараховують доплати за догляд. Та щоб отримати виплати, потрібно відповідати певним умовам. 

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Як надається доплата на догляд

Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю призначають відповідно до пункту 5 "Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Документ затвердив Кабмін України постановою №79 від 3 лютого 2021 року. У цьому документі встановлені правила, за якими одинокий батько, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, може отримати надбавку від держави. Так, для цього потрібно:

  • щоб батько фактично доглядав за дитиною віком до 18 років;
  • щоб догляд за дитиною був постійним, а не періодичним.

Що відомо про доплату 

Державна виплата одиноким батькам є щомісячною, гроші нараховують на кожну дитину. Допомога призначається дітям до 18 років, а якщо вони продовжують навчання, тоді нарахування триватимуть до завершення навчального закладу, проте не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Право на таку допомогу мають кілька категорій громадян. Це, наприклад, одинока мати чи батько, які офіційно не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, ті, хто залишився з дітьми після смерті одного з подружжя, за умови, що їм не надходить не надходить пенсія або якась інша держдопомога.

Розмір виплат — різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середнім місячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні пів року.

Хто вважається одиноким батьком 

У ПФУ зазначають, що одинокий батько — це чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'ю його дитини. Однак йому потрібно офіційно підтвердити своє батьківство. Це визначають кількома способами:

  • батьківство вказане у свідоцтві про народження дитини;
  • статус визначається за рішенням суду.

Завдяки цій нормі, батьки-одинаки можуть отримати соціальну підтримку від держави для виховання дітей з особливими потребами. Додаткові кошти призначені для того, щоб забезпечити їх належним доглядом.

Нагадаємо, деякі родини з дітьми отримають по 2,5 тисячі гривень на навчальний рік. Йдеться про програму, яку запровадила Сіверськодонецька міська тергромада для надання фіндопомоги своїм мешканцям. Дізнавайтесь також про виплати від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
