Доплата за сверхнормативный стаж в 2025 году — сколько заплатят украинцам

Пенсионер на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине граждане часто работают на работе дольше, чтобы приобрести больше трудового стажа — это повлияет на расчет пенсионных выплат. К тому же существуют доплаты, которые начисляют за перевыполненную норму трудового стажа.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова доплата за сверхнормативный стаж.

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В 2025 году украинцы могут выходить на пенсию в 60 лет, если имеют от 32 лет рабочего стажа. Для 63-летних граждан этот показатель составляет 22-32 года, а для 65-летних — от 22 лет.

Денежная помощь будет выше, если на заслуженный отдых выходить позже. Так, пенсионерам, которые имеют больше нормы стаж, начисляют доплату к пенсионным выплатам.

Подробнее о доплате за сверхнормативный стаж

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), для расчета размера доплаты берут прожиточного минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году это 2 361 гривна.

"Если человек имеет больше стажа, чем нужно, ему предоставляют доплату: за каждый полный "дополнительный" год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума", — объяснили в ПФУ.

Таким образом за каждый дополнительный год человеку платят по 23,61 гривны. Соответственно, если проработать на 10 лет дольше, размер доплаты составит 236,10 гривны.

Напомним, что в Украине планируется отменить спецпенсии. Речь идет о выплатах более чем в 100 тыс. гривен, которые насчитывают прокурорам и госслужащим. Узнайте также, кто из украинцев может ежемесячно получать к пенсии пять тысяч гривен.