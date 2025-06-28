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Головна Фінанси Пенсія багатодітної матері без стажу — якими будуть виплати

Пенсія багатодітної матері без стажу — якими будуть виплати

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 19:05
Пенсія в Україні без стажу — чи призначать виплати багатодітній матері у 2025 році
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Яку пенсію призначать багатодітній матері без трудового стажу Вихід на пенсію — яким має бути страховий стаж

У жінок в Україні, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до 6 років, є право вже у 50 років оформити пенсійні виплати. Але для цього українки мають набути не менше 15 років страхового стажу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на яку пенсію може розраховувати багатодітна матір, якщо у неї немає трудового стажу.

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Яку пенсію призначать багатодітній матері без трудового стажу

За Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо багатодітній матері, яка народили п'ятьох або більше дітей та виховала їх до шестирічного віку бракує стажу для виходу на пенсію, її не залишать без держвиплат. Усе тому, що до стажу врахують період по догляду за дитиною до трирічного віку, якщо жінці надавали фінансову підтримку.

Отже, матері п'ятьох та більше дітей зможуть отримати 15 років стажу і вийти на пенсію, навіть якщо офіційно не працювали. Держава призначить їй так звану соціальну пенсію у 2 361 грн. 

Також до розміру пенсії призначається надбавка — пенсія за особливі заслуги перед Україною. Розмір доплати варіюється від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (усе залежить від кількості дітей).

Вихід на пенсію — яким має бути страховий стаж

У 2025 році українцям оновили мінімальні вимоги до страхового стажу. Тепер, якщо людина планує вийти на заслужений відпочинок у 60 років, їй потрібно набути 32 роки страхового стажу.

Якщо ж у неї немає необхідного стажу, то вона отримає пенсію пізніше:

  • у 63 роки — якщо є стаж від 22 до 31 року;
  • у 65 років — якщо є стаж від 15 до 21 року.

Коли у людини менш ніж 15 років стажу, пенсію за віком їй не призначають. У такому випадку передбачено соціальну допомогу від держави.

Раніше ми розповідали, що українці можуть відмовитися від пенсії за вислугу років та перейти на пенсію за віком. У такому разі щомісячні виплати можуть зрости. Дізнавайтесь також, кому з українців перерахують пенсійні виплати у липні. 

виплати пенсії ПФУ гроші стаж
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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