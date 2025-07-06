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Головна Фінанси Надбавка до пенсії — скільки платять за понаднормовий стаж

Надбавка до пенсії — скільки платять за понаднормовий стаж

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 11:00
Доплата за понаднормовий стаж у 2025 році — скільки заплатять українцям
Пенсіонер на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни часто працюють на роботі довше, щоб набути більше трудового стажу — це вплине на розрахунок пенсійних виплат. До того ж існують доплати, які нараховують за перевиконану норму трудового стажу. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є доплата за понаднормовий стаж. 

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Вихід на пенсію — які умови у 2025 році

У 2025 році українці можуть виходити на пенсію у 60 років, якщо мають від 32 років робочого стажу. Для 63-річних громадян цей показник становить 22-32 роки, а для 65-річних — від 22 років. 

Грошова допомога стане вищою, якщо на заслужений відпочинок виходити пізніше. Так, пенсіонерам, які мають більший за норму стаж, нараховують доплату до пенсійних виплат. 

Детальніше про доплату за понаднормовий стаж

Як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ),  для розміру доплати беруть прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році це 2 361 гривня.

"Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, їй надають доплату: за кожен повний "додатковий" рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму,
— пояснили у ПФУ.

Таким чином за кожен додатковий рік людині платять по 23,61 гривні. Відповідно, якщо пропрацювати на 10 років довше, розмір доплати становитиме 236,10 гривень.

Нагадаємо, що в Україні планують скасувати спецпенсії. Йдеться про виплати у понад 100 тис. гривень, які нараховують прокурорам та держслужбовцям. Дізнавайтесь також, хто з українців може щомісячно отримувати до пенсії по п'ять тисяч гривень. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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