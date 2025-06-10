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Главная Финансы На мировом рынке дешевеет кукуруза — что с ценами в Украине

На мировом рынке дешевеет кукуруза — что с ценами в Украине

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Дата публикации 10 июня 2025 06:30
Цены на кукурузу в мире упали - как отреагировал украинский рынок
Початки кукурузы. Фото: Pexels

Цены на зерновые культуры часто меняются на мировом агрорынке. Так, в мае 2025 года началась тенденция к подорожанию, связанная с кукурузой.

Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Почему зерновые дешевеют на глобальном рынке

Как отмечается, зерновой индекс снизился в связи с резким падением цен на кукурузу. На мировом рынке сейчас продолжается активная конкуренция, а предложение растет — в Аргентине и Бразилии урожай собирают быстрее, чем в прошлом году.

Также на стоимость повлияли прогнозы о рекордном урожае кукурузы в США в 2025 году. К тому же подешевели другие кормовые зерновые, например ячмень.

Что с ценами на кукурузу в Украине

По данным на профильном портале Tripoli.land, средние цены на кукурузу по состоянию на 10 июня — 9 784 гривны за тонну.

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Средние цены на кукурузу в июне. Скриншот: Tripoli.land

За последние 8 дней стоимость кукурдзы подешевела на 17 гривен.

Напомним, что в Украине в 2024 году подорожает один из ключевых продуктов. Все из-за дефицита ржи.

Также мы рассказывали, как изменилась стоимость пшеницы в первые дни июня 2025 года.

рынок цены деньги кукуруза агросектор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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