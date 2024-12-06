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На сколько вырастут цены на продукты перед Новым годом

6 декабря 2024 17:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Овощи и фрукты дорожают — на что вырастут цены в декабре
Овощи в магазине. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине до конца декабря прогнозируют повышение цен на продукты. Фрукты могут подорожать до 10%, а овощи — до 15%.

Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Институт аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Канала.

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Эксперт сообщила, что по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в декабре цены на яблоки и виноград могут повыситься до 10%.

"Цены на импортируемые плоды и дальше будут оставаться на достаточно высоком уровне. В частности, на апельсины — до 85 гривен за килограмм, лимоны — 65 гривен за килограмм, мандарины — 80 гривен, бананы — до 60 гривен", — сказала она.

Ученая добавила, что по состоянию на конец ноября 2024 года цены на овощи борщового набора выросли по сравнению с концом октября. В частности:

  • Картофель подорожал на 9,8%, до 32,82 грн/кг.
  • Свекла выросла в цене на 13,5%, до 19,45 грн/кг.
  • Морковь подорожала на 9,8% до 29,13 грн/кг.
  • Лук репчатый вырос в цене на 1,7%, до 18,25 грн/кг.

В то же время, цена на белокочанную капусту снизилась на 3,2% и сейчас составляет 30,92 грн за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре рынок мяса демонстрировал почти стабильную ситуацию по сравнению с октябрем. Хотя стоимость большинства популярных видов мяса в розничных магазинах осталась без значительных изменений, некоторые позиции все же подорожали.

Мы также писали, что украинские производители сыра постепенно увеличивают цены на свою продукцию. Это обусловлено непрерывным удорожанием сырого молока, являющегося ключевым компонентом в производстве.

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