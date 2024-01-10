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На сколько вырастут пенсии после индексации в 2024 году

10 января 2024 12:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Увеличатся ли пенсии в 2024 году после индексации
Пенсионеры с планшетом. Фото: Frepeek
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Приблизительный размер индексации пенсий в 2024 году составит 13%, что сможет оградить пенсионеров от инфляции. Однако точные данные будут в середине февраля.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона Едині новини.

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Детальнее о размере пенсионных выплат после индексации в 2024 году

По словам Марчак, точный размер пенсий после индексации пока неизвестно, однако предварительно ожидается рост более чем на 10%.

"На 2024 год также у нас предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но предварительно мы ожидаем роста примерно на 13%", — сказала заместитель министра социальной политики.

По ее словам, это защитит пенсионеров от показателей инфляции, которые мы видели в предыдущих годах.

Индексация пенсий в 2024 году

В Кабинете министров рассматривают возможность внедрения коэффициентов и баллов, обеспечивающих одинаковый размер пенсии и индексации для лиц с одинаковыми условиями выхода на пенсию. Реализация таких планов предполагается в отчете о положительных обстоятельствах и наличии достаточных финансовых ресурсов в государственном бюджете. Глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович отметила, что при наличии рисков масштабного повышения пенсий может не состояться.

Руководитель ведомства подчеркнула, что правительство должно также покрыть дополнительные социальные выплаты: помощь малоимущим, ВПЛ, которые финансируются международными партнерами. Минсоцполитики заключило соглашение INSPIRE с Всемирным банком почти на 2 млрд долларов, и этих средств хватит лишь на первые месяцы финансирования социальных расходов.

Тем не менее, Жолнович заверила, что пенсионеры не останутся без необходимых средств, ведь основные выплаты без повышений профинансируют за счет средств Пенсионного фонда.

В правительстве рассчитывают, что в 2024 году индексация охватит все пенсии без исключения. В Министерстве социальной политики заявляют, что повышение пенсий будет зависеть от уровня инфляции и средней заработной платы.

Что еще нужно знать

Напомним, что Пенсионный фонд Украины перечислил 15,1 млрд грн для выплат пенсий украинцам. Также известно, сколько средств направлено на выплату жилищных субсидий и льгот, а также страховых выплат.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде обнародовали данные о том, как изменились выплаты для украинских граждан за последний год. В частности, к началу января 2024 года лидер по самым высоким пенсиям остался неизменным.

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