Жалобы на Ощадбанк — помог суд снять арест с имущества клиента банка

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мужчина обратился в Ощадбанк для уплаты штрафа, наложенного на него за административное правонарушение. Он предоставил кассиру квитанцию со всеми необходимыми реквизитами для правильного выполнения платежа. Однако кассир, не согласовав действия с клиентом, по собственной инициативе использовала неправильные реквизиты для осуществления перевода. Это привело к ошибке в процессе платежа, в результате чего на имущество мужчины был наложен арест.

Об этом говорится в решении Червоноградского городского суда Львовской области.

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Детали дела

Отмечено, что 14 октября 2022 мужчина обратился в АО "Ощадбанк" для уплаты штрафа в 8 500 гривен, предоставив кассиру правильные реквизиты. Однако кассир использовала другие реквизиты, в результате чего уплата не была зачислена, а на имущество мужчины был наложен арест.

7 июля 2023 было открыто исполнительное производство, и штраф удвоился до 17 000 гривен, что в итоге составило 19 131 гривну. Мужчина уплатил эту сумму 1 февраля 2024 года, после чего арест был снят.

В банке объяснили, что кассир использовала реквизиты из письма Департамента патрульной полиции вместо предоставленных мужчиной.

Мужчина обратился в филиал Львовского областного управления АО "Ощадбанк", где получил копию письма Департамента патрульной полиции Украины от 18.06.2020 года. В письме отмечено, что оно касается только штрафов за нарушение Правил дорожного движения, а не штрафов, наложенных Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

Мужчина утверждает, что предоставил кассиру правильные реквизиты для уплаты штрафа, но кассир по собственной инициативе использовала ошибочные реквизиты, в том числе содержащиеся в указанном письме. Кассир отказалась возместить ущерб и предоставила лишь бланк заявления в Департамент патрульной полиции для возврата средств.

"Если бы плательщик соблюдал обязанность относительно проверки правильности реквизитов инициированной им платежной операции указанных расходов в исполнительном производстве удалось бы избежать", — заявили в Ощадбанке.

Решение суда

Суд отклонил иск мужчины, указав, что кассир действовала в соответствии с требованиями Закона Украины "О платежных услугах" и внутренними процедурами АО "Ощадбанк". В то же время истец не проявил должной внимательности, что привело к возникновению проблемной ситуации.

В суде отметили, что кассир подготовила и выдала истцу квитанцию №81 от 14.10.2022 для проверки реквизитов и суммы, как этого требуют соответствующие нормативы. Поскольку платеж был осуществлен, это свидетельствует о том, что клиент согласился с информацией в квитанции, не обнаружив ошибки после ее ознакомления.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприниматели смогут получить 15% компенсации за приобретение отечественной техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых государственный Ощадбанк. Министерство экономики подписало меморандумы с этими банками, что расширяет доступ к программе частичной компенсации для поддержки украинского производства.

Мы также писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с зачислением средств: женщина сообщила, что банк не засчитал ей пенсию в размере 1 689 гривен. Более того, в течение длительного времени с ее счета неизвестные сняли средства на сумму 118 602 гривен.