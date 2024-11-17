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На майно клієнта наклали арешт через касира Ощадбанку — деталі

17 листопада 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Скарги на Ощадбанк — чи допоміг суд зняти арешт з майна клієнта банку
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Чоловік звернувся до Ощадбанку для сплати штрафу, накладеного на нього за адміністративне правопорушення. Він надав касирці квитанцію з усіма необхідними реквізитами для правильного виконання платежу. Однак касирка, не узгодивши дії з клієнтом, з власної ініціативи використала неправильні реквізити для здійснення переказу. Це призвело до помилки в процесі платежу, в результаті чого на майно чоловіка був накладений арешт.

Про це йдеться у рішенні Червоноградського міського суду Львівської області.

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Деталі справи

Зазначено, що 14 жовтня 2022 року чоловік звернувся до АТ "Ощадбанк" для сплати штрафу в 8 500 гривень, надавши касирці правильні реквізити. Однак, касирка використала інші реквізити, в результаті чого сплата не була зарахована, а на майно чоловіка наклали арешт.

7 липня 2023 року було відкрито виконавче провадження, і штраф подвоївся до 17 000 гривень, що в підсумку становило 19 131 гривню. Чоловік сплатив цю суму 1 лютого 2024 року, після чого арешт було знято.

В банку пояснили, що касирка використала реквізити з листа Департаменту патрульної поліції замість наданих чоловіком.

Чоловік звернувся до філії Львівського обласного управління АТ "Ощадбанк", де отримав копію листа Департаменту патрульної поліції України від 18.06.2020 року. У листі зазначено, що він стосується лише штрафів за порушення Правил дорожнього руху, а не штрафів, накладених Державною службою України з безпеки на транспорті.

Чоловік стверджує, що надав касирці правильні реквізити для сплати штрафу, але касирка з власної ініціативи використала помилкові реквізити, зокрема ті, що містяться в зазначеному листі. Касирка відмовилася відшкодувати збитки та надала лише бланк заяви до Департаменту патрульної поліції для повернення коштів.

"Якби платник належно додержався обов'язку щодо перевірки правильності реквізитів ініційованої ним платіжної операції зазначених витрат у виконавчому провадженні вдалось би уникнути", — заявили в Ощадбанку. 

Рішення суду

Суд відхилив позов чоловіка, вказавши, що касирка діяла відповідно до вимог Закону України "Про платіжні послуги" та внутрішніх процедур АТ "Ощадбанк". Водночас, позивач не проявив належної уважності, що призвело до виникнення проблемної ситуації.

У суді зазначили, що касирка підготувала та видала позивачу квитанцію №81 від 14.10.2022 року для перевірки реквізитів і суми, як цього вимагають відповідні нормативи. Оскільки платіж був здійснений, це свідчить про те, що клієнт погодився з інформацією у квитанції, не виявивши помилок після її ознайомлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські підприємці матимуть змогу отримати 15% компенсації за придбання вітчизняної техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких державний Ощадбанк. Міністерство економіки підписало меморандуми з цими банками, що розширює доступ до програми часткової компенсації для підтримки українського виробництва.

Ми також писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми із зарахуванням коштів: жінка повідомила, що банк не зарахував їй пенсію у розмірі 1 689 гривень. Більше того, протягом тривалого часу з її рахунку невідомі особи зняли кошти на суму 118 602 гривень.

Ощадбанк банки арешт майно судові рішення

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