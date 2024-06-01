Зарплаты в Украине – на какую сумму живет большинство украинцев

Продукты питания. Фото: из открытых источников

Во время войны сотни тысяч граждан Украины потеряли работу или сменили ее. Также другими стали условия работы и зарплаты, в то время как цены на жилье и продукты только растут. Средний класс среди населения почти исчез.

Об этом заявил Новини.LIVE экономист Андрей Новак.

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Минимальная зарплата в Украине

"На сегодня у нас есть понятие минимальная зарплата. И минимальную зарплату 8 000 грн действительно многие работники получают и живут. Это достаточно массовое явление, особенно в провинции. Когда человек живет в частном доме и имеет небольшой огород, сад, то питание очень часто обеспечивают своими продуктами на своих участках", — сказал экономист.

Он добавил, что в суммах, которые люди тратят, есть большая разница между самым бедным населением и самым богатым. Во время войны в Украине произошло еще большее расслоение между бедными и богатыми.

"Процент бедных стал, безусловно, больше из-за того, что у нас большое количество внешних переселенцев, беженцев. Это те, кого можно было относить к выехавшему за границу среднему классу, которые жили там, нашли работу и остались. Сейчас в Украине остались самые бедные", — добавил экономист.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) утвердили показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для начисления пенсии. За последний год он существенно вырос.

Как мы писали ранее, в 2024 году украинские работодатели столкнулись с усугублением негативных тенденций предыдущих лет. В частности, самые большие проблемы касаются увеличения дефицита квалифицированных кадров.