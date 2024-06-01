Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow На какую сумму в месяц живут большинство украинцев — прогноз экономиста arrow

На какую сумму в месяц живут большинство украинцев — прогноз экономиста

1 июня 2024 05:58
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Зарплаты в Украине – на какую сумму живет большинство украинцев
Продукты питания. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время войны сотни тысяч граждан Украины потеряли работу или сменили ее. Также другими стали условия работы и зарплаты, в то время как цены на жилье и продукты только растут. Средний класс среди населения почти исчез.

Об этом заявил Новини.LIVE экономист Андрей Новак. 

Читайте также:

Минимальная зарплата в Украине

"На сегодня у нас есть понятие минимальная зарплата. И минимальную зарплату 8 000 грн действительно многие работники получают и живут. Это достаточно массовое явление, особенно в провинции. Когда человек живет в частном доме и имеет небольшой огород, сад, то питание очень часто обеспечивают своими продуктами на своих участках", — сказал экономист.

Он добавил, что в суммах, которые люди тратят, есть большая разница между самым бедным населением и самым богатым. Во время войны в Украине произошло еще большее расслоение между бедными и богатыми.

"Процент бедных стал, безусловно, больше из-за того, что у нас большое количество внешних переселенцев, беженцев. Это те, кого можно было относить к выехавшему за границу среднему классу, которые жили там, нашли работу и остались. Сейчас в Украине остались самые бедные", — добавил экономист.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) утвердили показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для начисления пенсии. За последний год он существенно вырос.

Как мы писали ранее, в 2024 году украинские работодатели столкнулись с усугублением негативных тенденций предыдущих лет. В частности, самые большие проблемы касаются увеличения дефицита квалифицированных кадров.

зарплаты
продукты
деньги
бедность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном