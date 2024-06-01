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На яку суму на місяць живуть більшість українців — прогноз економіста

1 червня 2024 05:58
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Зарплати в Україні - на яку суму живе більшість українців
Продукти харчування. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час війни сотні тисяч громадян України втратили роботу або змінили її. Також іншими стали умови роботи і заробітні плати, в той час як ціни на житло та продукти лише зростають. Середній клас серед населення майже зник. 

Про це заявив Новини.LIVE економіст Андрій Новак. 

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"На сьогодні у нас є поняття мінімальна зарплата. І мінімальну зарплату  8 000 грн дійсно багато працівників отримують і живуть. Це досить масове явище, особливо у провінції. Коли людина живе в приватному будинку і має невеликий город, сад, то харчування дуже часто забезпечують своїми продуктами на власних ділянках", — сказав економіст. 

Він додав, що в сумах, які люди витрачають, є велика різниця між найбіднішим населенням і найбагатшим. Під час війни в Україні сталося ще більше розшарування між бідними і багатими. 

"Відсоток бідних став, безумовно, більшим через те, що в нас велика кількість зовнішніх переселенців, біженців. Це ті, кого можна було відносити до середнього класу, які виїхали за кордон, жили там, знайшли роботу і залишилися. Зараз в Україні залишилися найбідніші", — додав економіст.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили показник середньої заробітної платні за перший квартал 2024 року, який враховують для обчислення пенсії. За останній рік він суттєво зріс.

Як ми  писали раніше, у 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.

зарплати
продукти
гроші
бідність

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