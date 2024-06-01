Зарплати в Україні - на яку суму живе більшість українців

Продукти харчування. Фото: з відкритих джерел

Під час війни сотні тисяч громадян України втратили роботу або змінили її. Також іншими стали умови роботи і заробітні плати, в той час як ціни на житло та продукти лише зростають. Середній клас серед населення майже зник.

Про це заявив Новини.LIVE економіст Андрій Новак.

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Мінімальна зарплата в Україні

"На сьогодні у нас є поняття мінімальна зарплата. І мінімальну зарплату 8 000 грн дійсно багато працівників отримують і живуть. Це досить масове явище, особливо у провінції. Коли людина живе в приватному будинку і має невеликий город, сад, то харчування дуже часто забезпечують своїми продуктами на власних ділянках", — сказав економіст.

Він додав, що в сумах, які люди витрачають, є велика різниця між найбіднішим населенням і найбагатшим. Під час війни в Україні сталося ще більше розшарування між бідними і багатими.

"Відсоток бідних став, безумовно, більшим через те, що в нас велика кількість зовнішніх переселенців, біженців. Це ті, кого можна було відносити до середнього класу, які виїхали за кордон, жили там, знайшли роботу і залишилися. Зараз в Україні залишилися найбідніші", — додав економіст.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили показник середньої заробітної платні за перший квартал 2024 року, який враховують для обчислення пенсії. За останній рік він суттєво зріс.

Як ми писали раніше, у 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.