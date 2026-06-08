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Главная Финансы На черном рынке жарко: куда направляется курс доллара

На черном рынке жарко: куда направляется курс доллара

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Дата публикации 8 июня 2026 15:50
Доллар на черном рынке изменил направление: курс валюты 8 июня
Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Вторая неделя июня началась с едва ощутимого ослабления доллара в Украине. Нацбанк снизил курс валюты на 0,02 грн до 44,3583 грн/долл. В то же время в банках доллар подорожал. Средний курс продажи вырос на 0,02 грн до 44,60 грн/долл., покупки — на 0,12 грн до 44,17 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с валютой на черном рынке.

По какому курсу меняют доллары частники

С начала суток и до 8:00 на черном рынке ситуация была достаточно стабильной, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин". Доллар продавали по 44,30 грн, а покупали — по 44,20 грн. Однако уже ближе к 9:00 пошел вверх курс покупки, а чуть позже — продажи.

В 10:00 доллар уже стоил 44,34 грн в продаже и 44,25 грн в покупке. К полудню валюта еще больше подорожала — до 44,42 грн/долл. и 44,30 грн/долл. соответственно.

Курс
Курс доллара на черном рынке 8 июня. Фото: скриншот

Что происходит на валютном рынке в Украине

Если ориентироваться на прогноз Национального банка по инфляции на уровне 9,5% по итогам года, то логичным выглядит постепенное ослабление гривны до диапазона 46-46,5 грн за доллар в конце 2026 года. Учитывая текущую динамику валютного рынка, такой сценарий выглядит вполне вероятным. Об этом говорится в колонке экономиста и финансового аналитика Алексея Куща для Новини.LIVE.

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В то же время дальнейшее сокращение международных резервов, считает эксперт, может ускорить этот процесс. Если нынешние темпы их уменьшения сохранятся, уже во второй половине года давление на национальную валюту может усилиться. В таком случае курс доллара может достичь 44,5-45,5 грн еще в течение третьего квартала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую сумму нужно откладывать с зарплаты ежемесячно. Эксперты рекомендуют создавать так называемую финансовую подушку безопасности. Речь идет о запасе средств, который поможет пережить трудные времена, не влезая в долги и кредиты.

Также Новини.LIVE писали, что украинцев могут штрафовать на 17 000 грн за денежные переводы. Даже операции на относительно небольшие суммы могут привлечь внимание контролирующих органов, прежде всего речь идет о тех, кто получает деньги за товары и услуги на обычную банковскую карточку.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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