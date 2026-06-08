Долар на чорному ринку змінив напрямок: курс валюти 8 червня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Другий тиждень червня розпочався з ледь відчутного послаблення долара в Україні. Нацбанк знизив курс валюти на 0,02 грн до 44,3583 грн/дол. Водночас у банках долар подорожчав. Середній курс продажу зріс на 0,02 грн до 44,60 грн/дол., купівлі — на 0,12 грн до 44,17 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з валютою на чорному ринку.

За яким курсом міняють долари приватники

Від початку доби і до 8:00 на чорному ринку ситуація була досить стабільною, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Долар продавали по 44,30 грн, а купували — по 44,20 грн. Проте вже ближче до 9:00 пішов вгору курс купівлі, а трохи згодом — продажу.

О 10:00 долар вже коштував 44,34 грн у продажу та 44,25 грн у купівлі. До опівдня валюта ще більше подорожчала — до 44,42 грн/дол. та 44,30 грн/дол. відповідно.

Курс долара на чорному ринку 8 червня. Фото: скриншот

Що відбувається на валютному ринку в Україні

Якщо орієнтуватися на прогноз Національного банку щодо інфляції на рівні 9,5% за підсумками року, то логічним виглядає поступове послаблення гривні до діапазону 46–46,5 грн за долар наприкінці 2026 року. З огляду на поточну динаміку валютного ринку, такий сценарій виглядає цілком ймовірним. Про це йдеться у колонці економіста та фінансового аналітика Олексія Куща для Новини.LIVE.

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