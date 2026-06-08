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Головна Фінанси На чорному ринку спекотно: куди прямує курс долара

На чорному ринку спекотно: куди прямує курс долара

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 15:50
Долар на чорному ринку змінив напрямок: курс валюти 8 червня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Другий тиждень червня розпочався з ледь відчутного послаблення долара в Україні. Нацбанк знизив курс валюти на 0,02 грн до 44,3583 грн/дол. Водночас у банках долар подорожчав. Середній курс продажу зріс на 0,02 грн до 44,60 грн/дол., купівлі — на 0,12 грн до 44,17 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з валютою на чорному ринку.

За яким курсом міняють долари приватники

Від початку доби і до 8:00 на чорному ринку ситуація була досить стабільною, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Долар продавали по 44,30 грн, а купували — по 44,20 грн. Проте вже ближче до 9:00 пішов вгору курс купівлі,  а трохи згодом — продажу.

О 10:00 долар вже коштував 44,34 грн у продажу та 44,25 грн у купівлі. До опівдня валюта ще більше подорожчала — до 44,42 грн/дол. та 44,30 грн/дол. відповідно.

Курс
Курс долара на чорному ринку 8 червня. Фото: скриншот

Що відбувається на валютному ринку в Україні

Якщо орієнтуватися на прогноз Національного банку щодо інфляції на рівні 9,5% за підсумками року, то логічним виглядає поступове послаблення гривні до діапазону 46–46,5 грн за долар наприкінці 2026 року. З огляду на поточну динаміку валютного ринку, такий сценарій виглядає цілком ймовірним. Про це йдеться у колонці економіста та фінансового аналітика Олексія Куща для Новини.LIVE.

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Водночас подальше скорочення міжнародних резервів, вважає експерт, може прискорити цей процес. Якщо нинішні темпи їх зменшення збережуться, уже в другій половині року тиск на національну валюту може посилитися. У такому разі курс долара може досягти 44,5–45,5 грн ще протягом третього кварталу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку суму потрібно відкладати з зарплати щомісяця. Експерти рекомендують створювати так звану фінансову подушку безпеки. Йдеться про запас коштів, який допоможе пережити скрутні часи, не влізаючи в борги та кредити.

Також Новини.LIVE писали, що українців можуть штрафувати на 17 000 грн за грошові перекази. Навіть операції на відносно невеликі суми можуть привернути увагу контролюючих органів.Насамперед йдеться про тих, хто отримує гроші за товари та послуги на звичайну банківську картку. 

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Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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