Штраф 17 000 грн за полученную 1 000 грн: кому грозит при переводе на банковскую карту

Человек держит банковскую карточку в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы рискуют получить штрафы до 17 000 грн за денежные переводы на банковские карты. Кроме того, им могут начислить налоги на такие операции, даже если это небольшие суммы — до 1 000 грн. Прежде всего речь идет о тех, кто получает деньги за товары и услуги на обычную банковскую карту без регистрации ФЛП.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин, передают Новини.LIVE.

В каких случаях начисляют налоги и штрафы

Юрист рекомендует по возможности сократить пользование услугой перевода средств на карту.

"Уже давно переводы на банковские карты минимизирую и вам рекомендую. Было уже два дела по продажам на OLX", — говорится в заметке.

Юрист рекомендует по возможности сократить пользование услугой перевода средств на карту.

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Он пояснил, что налоговое обязательство не возникает автоматически только из-за самого факта зачисления средств на банковскую карточку. Облагается налогом именно доход физического лица. Если полученная на карту сумма не является доходом, или с нее уже уплачивались налоги, повторно их не будут взимать.

В то же время, по словам адвоката, риски налоговых доначислений возникают в случаях, когда поступления на банковские счета физического лица имеют признаки систематического дохода, но при этом не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом в установленном порядке.

Имеет ли налоговая доступ к банковским счетам украинцев

Налоговый контроль в Украине не предусматривает автоматического доступа к личным банковским счетам физических лиц. Информация о движении средств на счетах относится к банковской тайне, поэтому налоговые органы не могут свободно просматривать финансовые операции граждан без определенных законом оснований.

В каких случаях возможен доступ к банковской информации

Банковские учреждения обязаны осуществлять финансовый мониторинг операций клиентов. В случае выявления транзакций, которые могут иметь признаки подозрительных, банк имеет право требовать подтверждающие документы о происхождении средств, а также информировать соответствующие государственные органы.

Предоставление налоговым органам информации о банковских счетах возможно только в четко определенных законодательством случаях. В частности, это может происходить во время проведения налоговой проверки или на основании решения суда.

Налоговые органы также имеют право определять налоговые обязательства за предыдущие периоды, если будет установлен факт получения доходов, которые не были задекларированы должным образом. В случае доказательства получения необлагаемого дохода физическому лицу могут доначислить налоги.

Отдельно следует учитывать, что в соответствии со статьей 129 Налогового кодекса Украины на такие суммы дополнительно начисляется пеня за каждый день просрочки выполнения налоговых обязательств.

Роман Симутин отметил, что чаще всего подобные ситуации возникают тогда, когда лицо фактически осуществляет предпринимательскую деятельность через личную банковскую карточку, не имея официальной регистрации как физическое лицо-предприниматель.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о лимитах на денежные переводы в июне. Согласно подписанному меморандуму, украинские банки могут устанавливать ограничения на такие операции. При этом не имеет значения, кому именно переводят средства — родственникам, друзьям или посторонним лицам.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях за карточные переводы между родственниками блокируют счета. Банки могут инициировать финансовый мониторинг. Его применяют, чтобы проверить легальность происхождения средств.