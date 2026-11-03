На черном рынке цены изменились за несколько часов: курс доллара и евро
Во вторник, 3 ноября, курс доллара на черном рынке Украины продемонстрировал заметные колебания. После утреннего роста американская валюта начала дешеветь, особенно при покупке. Евро также постепенно терял в цене. В то же время Нацбанк повысил официальные курсы обеих валют. Доллар подорожал на 18 копеек, а евро прибавил 37 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены частных обменников.
Как изменился курс доллара на черном рынке
Во вторник, 3 ноября, в начале суток частные валютчики продавали доллар по 46,92 грн, а покупали по 46,67 грн. Такие данные приводит сервис "Минфин".
Однако долго эти курсовые позиции не продержались. Уже в 3:00 американская валюта подорожала до 47,00 грн при продаже и 46,70 грн при покупке.
Ближе к 8:00 утра ситуация изменилась. Доллар начал стремительно дешеветь при покупке. За несколько часов курс опустился до 46,19 грн.
Медиана продажи также пошла вниз, но медленнее. По состоянию примерно на 11:00 купить доллар у частников можно было по 46,90 грн.
Что происходит с курсом евро на черном рынке
Официальная валюта стран еврозоны на наличном рынке Украины менялась более плавно. В начале суток частные продавцы продавали евро по 52,34 грн, а покупали по 51,93 грн.
В 8:00 утра курс изменился в разных направлениях. На продаже евро подорожал до 52,38 грн, тогда как цена покупки снизилась до 51,92 грн.
В течение следующих нескольких часов частные валютчики продолжали снижать цены. В 11:00 евро можно было купить по 51,80 грн, а продать — по 52,25 грн.
Какой официальный курс доллара и евро установил НБУ
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 3 ноября на уровне 45,53 грн.
Для сравнения: в понедельник, 2 ноября, американская валюта стоила 45,35 грн. Таким образом, официальный курс доллара вырос на 18 копеек.
Евро также подорожал. Если в предыдущий банковский день его официальный курс составлял 50,68 грн, то на 3 ноября регулятор установил его на уровне 51,05 грн. Таким образом, европейская валюта прибавила 37 копеек.
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