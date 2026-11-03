Доллары, евро и гривны на столе. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, курс доллара на черном рынке Украины продемонстрировал заметные колебания. После утреннего роста американская валюта начала дешеветь, особенно при покупке. Евро также постепенно терял в цене. В то же время Нацбанк повысил официальные курсы обеих валют. Доллар подорожал на 18 копеек, а евро прибавил 37 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены частных обменников.

Реклама

Как изменился курс доллара на черном рынке

Во вторник, 3 ноября, в начале суток частные валютчики продавали доллар по 46,92 грн, а покупали по 46,67 грн. Такие данные приводит сервис "Минфин".

Однако долго эти курсовые позиции не продержались. Уже в 3:00 американская валюта подорожала до 47,00 грн при продаже и 46,70 грн при покупке.

Ближе к 8:00 утра ситуация изменилась. Доллар начал стремительно дешеветь при покупке. За несколько часов курс опустился до 46,19 грн.

Читайте также:

Медиана продажи также пошла вниз, но медленнее. По состоянию примерно на 11:00 купить доллар у частников можно было по 46,90 грн.

Курс доллара на черном рынке 3 ноября. Фото: скриншот

Что происходит с курсом евро на черном рынке

Официальная валюта стран еврозоны на наличном рынке Украины менялась более плавно. В начале суток частные продавцы продавали евро по 52,34 грн, а покупали по 51,93 грн.

В 8:00 утра курс изменился в разных направлениях. На продаже евро подорожал до 52,38 грн, тогда как цена покупки снизилась до 51,92 грн.

В течение следующих нескольких часов частные валютчики продолжали снижать цены. В 11:00 евро можно было купить по 51,80 грн, а продать — по 52,25 грн.

Курс евро на черном рынке 3 ноября. Фото: скриншот

Какой официальный курс доллара и евро установил НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 3 ноября на уровне 45,53 грн.

Для сравнения: в понедельник, 2 ноября, американская валюта стоила 45,35 грн. Таким образом, официальный курс доллара вырос на 18 копеек.

Евро также подорожал. Если в предыдущий банковский день его официальный курс составлял 50,68 грн, то на 3 ноября регулятор установил его на уровне 51,05 грн. Таким образом, европейская валюта прибавила 37 копеек.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько удерживает Ощадбанк за валютные переводы из-за рубежа. Без открытия счета финансовое учреждение взимает 1% от суммы, но не менее 5 долларов в эквиваленте гривны. Для зачисления на карту действуют другие условия.

Также Новини.LIVE писали, сколько денег и в какой валюте стоит иметь дома про запас. Наличные могут понадобиться во время длительных отключений электроэнергии или временных перебоев в работе банковских сервисов. В то же время не стоит хранить слишком большие суммы.