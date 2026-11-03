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Головна Фінанси На чорному ринку змінилися прайси за кілька годин: курс долара та євро

На чорному ринку змінилися прайси за кілька годин: курс долара та євро

Ua ru
3 листопада 2026 12:12
Долар та євро змінили курс: скільки коштує валюта на чорному ринку 3 листопада Новини.LIVE
Долари, євро та гривні на столі. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, курс долара на чорному ринку України продемонстрував помітні коливання. Після ранкового зростання американська валюта почала дешевшати, особливо в купівлі. Євро також поступово втрачав у ціні. Водночас Нацбанк підвищив офіційні курси обох валют. Долар подорожчав на 18 копійок, а євро додав 37 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Новини.LIVE розповідають, як змінилися прайси приватників.

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Як змінився курс долара на чорному ринку

У вівторок, 3 листопада, на початку доби приватні валютники продавали долар по 46,92 грн, а купували по 46,67 грн. Такі дані наводить сервіс "Мінфін".

Однак довго ці курсові позиції не протрималися. Уже о 3:00 американська валюта подорожчала до 47,00 грн у продажу та 46,70 грн у купівлі.

Ближче до 8:00 ранку ситуація змінилася. Долар почав стрімко дешевшати в купівлі. За кілька годин курс опустився до 46,19 грн.

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Медіана продажу також пішла вниз, але повільніше. Станом приблизно на 11:00 купити долар у приватників можна було по 46,90 грн.

Курс долара чорний ринок
Курс долара на чорному ринку 3 листопада. Фото: скриншот

Що відбувається з курсом євро на чорному ринку

Офіційна валюта країн єврозони на готівковому ринку України змінювалася більш плавно. На початку доби приватники продавали євро по 52,34 грн, а купували по 51,93 грн.

О 8:00 ранку курс змінився в різних напрямках. У продажу євро подорожчав до 52,38 грн, тоді як купівля знизилася до 51,92 грн.

Протягом наступних кількох годин приватні валютники продовжували знижувати ціни. Об 11:00 євро можна було купити по 51,80 грн, а продати — по 52,25 грн.

Курс євро чорний ринок
Курс євро на чорному ринку 3 листопада. Фото: скриншот

Який офіційний курс долара та євро встановив НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 3 листопада на рівні 45,53 грн.

Для порівняння, у понеділок, 2 листопада, американська валюта коштувала 45,35 грн. Таким чином, офіційний курс долара зріс на 18 копійок.

Євро також подорожчав. Якщо попереднього банківського дня його офіційний курс становив 50,68 грн, то на 3 листопада регулятор встановив його на рівні 51,05 грн. Отже, європейська валюта додала 37 копійок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки утримує Ощадбанк за валютні перекази з-за кордону. Без відкриття рахунку фінансова установа стягує 1% від суми, але не менше 5 доларів в еквіваленті гривні. Для зарахування на картку діють інші умови.

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей та в якій валюті варто мати вдома про запас. Готівка може знадобитися під час тривалих відключень електроенергії або тимчасових перебоїв у роботі банківських сервісів. Водночас не варто зберігати надто великі суми.

НБУ курс валют курс долара курс євро чорний ринок
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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