Доллар на черном рынке сменил тактику: курс валюты 21 мая

Люди возле обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара в Украине снова пошел вверх. Нацбанк повысил стоимость американской валюты на 7 копеек до 44,2271 грн/долл. В банках котировки выросли на 4 копейки в продаже и 8 копеек в покупке — до 44,44 и 43,98 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE выясняли, как изменился наличный курс валюты в Украине.

Сколько стоит доллар на черном рынке

Торговый день в четверг, 21 мая, частники начали с курса 44,10 грн/долл. в продаже и 43,98 грн/долл. в покупке, свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Минфин".

Почти к 11:00 стоимость валюты почти не изменялась. Только курс покупки колебался в узком коридоре 43,98-44,00 грн/долл.

Однако уже в полдень ситуация изменилась. Доллар резко начал дешеветь и буквально за час снизился до 44,05 грн. в продаже и 43,95 грн. в покупке.

К 14:00 котировки пошли по разным направлениям. Курс продажи повысился до 44,06 грн/долл., покупки, напротив, продолжил дешеветь.

Курс доллара на чёрном рынке 21 мая. Фото: скриншот

Что происходит с долларом и чего ждать в дальнейшем

Мировая финансовая система приближается к масштабным изменениям: эпоха нефтедоллара постепенно теряет свое влияние, а на смену ямайской валютной модели, функционировавшей с 1970-х годов, может прийти новый порядок.

Его основой, по прогнозам экспертов, станут криптодоллар и американские гособлигации, в то время как Китай пытается усилить позиции юаня как альтернативной глобальной валюты. Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

В течение десятилетий доллар США оставался главной валютой мирового энергетического рынка, в первую очередь благодаря поддержке стран-экспортеров нефти.

"И она поддерживалась ОПЕК, кстати. Потому что страны ОПЕК за редким исключением там такая страна как Иран, например, не использовали доллар, там другие некоторые, но большинство стран ОПЕК использовали доллар", — отмечает Алексей Кущ.

Впрочем, ныне эта система постепенно ослабевает. Все больше государств ищут альтернативные механизмы расчетов, продвигая идею так называемого "нефтьюаня". Параллельно в мире усиливается конкуренция между международными платежными системами: западному SWIFT все активнее противостоят китайские финансовые инструменты, в том числе CHIPS.

На этом фоне США уже формируют свою концепцию будущей финансовой модели мира, все больше ориентируясь на цифровые активы и новые инструменты глобального влияния.

