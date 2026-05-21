Головна Фінанси На чорному ринку змінилися цінники: актуальний курс долара

На чорному ринку змінилися цінники: актуальний курс долара

Дата публікації: 21 травня 2026 15:48
Долар на чорному ринку змінив тактику: курс валюти 21 травня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс долара в Україні знову пішов вгору. Нацбанк підвищив вартість американської валюти на 7 копійок до 44,2271 грн/дол. В банках котирування зросли на 4 копійки у продажу та 8 копійок у купівлі — до 44,44 та 43,98 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE з’ясовували, як змінився готівковий курс валюти в Україні.

Скільки коштує долар на чорному ринку

Торговий день у четвер, 21 травня, приватники почали з курсу 44,10 грн/дол. у продажу та 43,98 грн/дол. у купівлі, свідчать дані моніторингового сервісу "Мінфін"

Майже до 11:00 вартість валюти майже не змінювалася. Лише курс купівля коливався в вузькому коридорі 43,98-44,00 грн/дол.

Проте вже опівдні ситуація змінилася. Долар різко почав дешевшати й буквально за годину знизився до 44,05 грн у продажу та 43,95 грн у купівлі.

До 14:00 котирування пішли у різних напрямках. Курс продажу підвищився до 44,06 грн/дол., купівлі, навпаки, продовжив подешевшання.

Курс
Курс долара на чорному ринку 21 травня. Фото: скриншот

Що відбувається з доларом та чого чекати надалі

Світова фінансова система наближається до масштабних змін: епоха нафтодолара поступово втрачає свій вплив, а на зміну ямайській валютній моделі, що функціонувала з 1970-х років, може прийти новий порядок. 

Його основою, за прогнозами експертів, стануть криптодолар та американські держоблігації, тоді як Китай намагається посилити позиції юаня як альтернативної глобальної валюти. Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Протягом десятиліть долар США залишався головною валютою світового енергетичного ринку, насамперед завдяки підтримці країн-експортерів нафти.

"І вона підтримувалася ОПЕК, до речі. Тому що країни ОПЕК за рідкісним винятком, там така країна як Іран, наприклад, не використовували долар, там інші деякі, але більшість країн ОПЕК використовували долар", — зазначає Олексій Кущ.

Втім, нині ця система поступово слабшає. Все більше держав шукають альтернативні механізми розрахунків, просуваючи ідею так званого "нафтоюаня". Паралельно у світі посилюється конкуренція між міжнародними платіжними системами: західному SWIFT дедалі активніше протистоять китайські фінансові інструменти, зокрема CHIPS.

На цьому тлі США вже формують власну концепцію майбутньої фінансової моделі світу, дедалі більше орієнтуючись на цифрові активи та нові інструменти глобального впливу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати ваучери до 6 000 доларів. Для подання заявки є лише один місяць. Програма діє у шести громадах. 

Також Новини.LIVE писали, що в Україні посилили правила щодо обміну валют. Через це банки почали відмовляти деяким клієнтам в таких операціях. Зокрема в Ощадбанку не вийде обміняти валюту без певного пакета документів. 

курс валют курс долара чорний ринок
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
