Доллар на черном рынке изменил направление: актуальный курс валюты 5 мая

Доллар в Украине снова начал дорожать. Во вторник, 5 мая, Нацбанк повысил курс валюты на 9 копеек до 44,0 грн/долл. Банки отреагировали соответственно — курс продажи вырос до 44,25 грн/долл. (+0,10 грн). В покупке доллар подорожал до 43,75 грн (+0,05 грн).

Сколько стоит доллар на черном рынке

Как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", динамика на черном рынке кардинально противоположная. По сравнению с предыдущими сутками во вторник, 5 мая, доллар утром немного подорожал — в среднем до 43,85 грн в продаже и 43,75 грн в покупке.

С 9:00 валюта начала дешеветь в продаже — буквально за час курс снизился до 43,82 грн/долл. В то же время в покупке стоимость доллара не изменилась. Ближе к 15:00 цена продажи зафиксировалась на уровне 43,80 грн/долл. Курс покупки снизился до 43,73 грн/долл.

Доллар на мировом рынке теряет позиции

Глобальная экономическая система входит в период глубоких трансформаций, которые могут завершить эпоху доминирования нефтедоллара. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

По его словам, нынешние процессы в мировой валютной системе во многом перекликаются с кризисом 1970-х годов. Тогда решение США отказаться от золотого стандарта привело к распаду бреттон-вудской системы и переходу к ямайской модели международных финансов.

Эксперты предполагают, что и эта конструкция в ближайшей перспективе может потерять актуальность, открыв путь новым финансовым механизмам.

На протяжении десятилетий доллар США удерживал ключевые позиции на глобальном энергетическом рынке, в частности благодаря поддержке ведущих стран-экспортеров нефти.

"И она поддерживалась ОПЕК, кстати. Потому что страны ОПЕК за редким исключением, там такая страна как Иран, например, не использовали доллар, там другие некоторые, но большинство стран ОПЕК использовали доллар. Это было как правило картеля - использовать доллар", — отмечает Алексей Кущ.

Впрочем, сейчас эта модель постепенно теряет устойчивость. Ослабление традиционных механизмов стимулирует отдельные государства искать альтернативные способы расчетов, в частности развивать концепцию так называемого "нафтоюаня".

Параллельно на мировой арене обостряется конкуренция между платежными системами: западная инфраструктура SWIFT сталкивается со все более активным сопротивлением со стороны китайских финансовых решений, в частности CHIPS.

В ответ на эти вызовы Соединенные Штаты уже формируют собственную стратегию будущего финансового устройства, все больше ориентируясь на развитие цифровых активов и новых технологий в сфере расчетов.

