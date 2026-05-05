Долар на чорному ринку змінив напрямок: актуальний курс валюти 5 травня

Люди біля пункту обміну валют, долари на столі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Долар в Україні знову почав дорожчати. У вівторок, 5 травня, Нацбанк підвищив курс валюти на 9 копійок до 44,0 грн/дол. Банки відреагували відповідно — курс продажу зріс до 44,25 грн/дол. (+0,10 грн). В купівлі долар подорожчав до 43,75 грн (+0,05 грн).

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом обмінюють валюту приватні особи.

Скільки коштує долар на чорному ринку

Як свідчать дані сервісу "Мінфін", динаміка на чорному ринку кардинально протилежна. Проти попередньої доби у вівторок, 5 травня, долар вранці трохи подорожчав — в середньому до 43,85 грн у продажу та 43,75 грн у купівлі.

З 9:00 валюта почала дешевшати у продажі — буквально за годину курс знизився до 43,82 грн/дол. Водночас у купівлі вартість долара не змінилася. Ближче до 15:00 ціна продажу зафіксувалася на рівні 43,80 грн/дол. Курс купівлі знизився до 43,73 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 5 травня. Фото: скриншот

Долар на світовому ринку втрачає позиції

Глобальна економічна система входить у період глибоких трансформацій, які можуть завершити епоху домінування нафтодолара. Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

За його словами, нинішні процеси у світовій валютній системі багато в чому перегукуються з кризою 1970-х років. Тоді рішення США відмовитися від золотого стандарту спричинило розпад бреттон-вудської системи та перехід до ямайської моделі міжнародних фінансів.

Експерти припускають, що й ця конструкція у найближчій перспективі може втратити актуальність, відкривши шлях новим фінансовим механізмам.

Протягом десятиліть долар США утримував ключові позиції на глобальному енергетичному ринку, зокрема завдяки підтримці провідних країн-експортерів нафти.

"І вона підтримувалася ОПЕК, до речі. Тому що країни ОПЕК за рідкісним винятком, там така країна як Іран, наприклад, не використовували долар, там інші деякі, але більшість країн ОПЕК використовували долар. Це було як правило картелю — використовувати долар", — зазначає Олексій Кущ.

Втім, нині ця модель поступово втрачає стійкість. Ослаблення традиційних механізмів стимулює окремі держави шукати альтернативні способи розрахунків, зокрема розвивати концепцію так званого "нафтоюаня".

Паралельно на світовій арені загострюється конкуренція між платіжними системами: західна інфраструктура SWIFT стикається з дедалі активнішим спротивом з боку китайських фінансових рішень, зокрема CHIPS.

У відповідь на ці виклики Сполучені Штати вже формують власну стратегію майбутнього фінансового устрою, дедалі більше орієнтуючись на розвиток цифрових активів та нових технологій у сфері розрахунків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк тимчасово знизить курс долара та євро. Пропозиція діє протягом одного дня і буде доступна з 00:00 по 24:00. Крім того, фінустанова запропонує для клієнтів інші вигідні умови для здійснення фінансових операцій з валютою.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати від 5 000 доларів допомоги. Програму започаткували неурядові організації Данії та Норвегії. Вона доступна у Миколаївській та Херсонській областях.