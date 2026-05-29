Доллар на черном рынке разыгрался: как изменился курс валюты

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара США к гривне в Украине, в пятницу, 29 мая, немного снизился — Нацбанк установил его на уровне 44,2653 грн/долл., что на 0,03 грн меньше предыдущего. В банках американская валюта в продаже подешевела до отметки 44,45 грн/долл. (-0,04 грн). В покупке доллар стоит в среднем 44,00 грн (-0,01 грн).

Новини.LIVE рассказывают, как изменился курс доллара на черном рынке.

Сколько стоит доллар у частников

Торговый день на черном рынке в пятницу, 29 мая, начался с курса 44,25 грн/долл. в продаже и 44,10 грн/долл. в покупке. Об этом свидетельствует статистика на портале "Минфин".

Как правило, в конце рабочей недели американская валюта дешевеет, ведь люди совершают больше обменов перед выходными. Частники соответственно снижают цены, чтобы получить возможность заработать больше, когда курс снова подскочит. Однако сегодня наличный рынок пошел не по привычному сценарию.

К 10:00 курс продажи снизился до 44,23 грн/долл. При этом цена валюты в покупке, наоборот, пошла вверх. Ближе к полудню сдать доллары можно было уже по 44,12 грн.

Читайте также:

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Будет ли доллар в Украине дешеветь

В ближайшее время этого ожидать не стоит, пояснил в эфире программы Вечір.LIVE экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко. По его мнению, надеяться на укрепление гривны украинцы могут разве что после окончания войны.

Экономист отметил, что в государственном бюджете курс заложен на уровне 45,5 гривен за доллар. Поэтому до конца года валюта может подорожать еще больше.

"Если курс будет ниже, чем среднегодовой в госбюджете, то есть риски того, что доходная часть госбюджета не будет выполнена, и проблемы возникнут в принципе с госбюджетом. Структура нашего госбюджета такова, что весь наш заработок направляется на сектор безопасности и обороны. Поэтому здесь риски будут колоссальные", — пояснил Устенко.

Он добавил, что доллар может подешеветь только в условиях роста экспорта, сокращения импорта, поступления иностранных инвестиций и улучшения качества бизнес-климата. Сейчас, в условиях войны, обеспечить эти факторы невозможно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ПриватБанке будут действовать определенные ограничения при обмене валют. Новые правила заработают уже в июне. Они прежде всего будут касаться безналичных операций.

Также Новини.LIVE писали, что украинские банки могут обязать возвращать клиентам потерянные деньги. Речь идет о случаях, когда средства с карточек воруют мошенники. Но владелец счета должен сообщить финучреждение о несанкционированном списании мгновенно.