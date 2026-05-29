Долар на чорному ринку розігрався: як змінився курс валюти

Офіційний курс долара США до гривні в Україні, у п’ятницю, 29 травня, трохи знизився — Нацбанк встановив його на рівні 44,2653 грн/дол., що на 0,03 грн менше від попереднього. В банках американська валюта у продажу подешевшала до позначки 44,45 грн/дол. (-0,04 грн). У купівлі долар коштує в середньому 44,00 грн (-0,01 грн).

Новини.LIVE розповідають, як змінився курс долара на чорному ринку.

Скільки коштує долар у приватників

Торговий день на чорному ринку у п’ятницю, 29 травня, почався з курсу 44,25 грн/дол. у продажу та 44,10 грн/дол. у купівлі. Про це свідчить статистика на порталі "Мінфін".

Як правило, наприкінці робочого тижня американська валюта дешевшає, адже люди здійснюють більше обмінів перед вихідними. Приватники відповідно знижують ціни, що отримати можливість заробити більше, коли курс знову підскочить. Проте сьогодні готівковий ринок пішов не за звичним сценарієм.

До 10:00 курс продажу знизився до 44,23 грн/дол. При цьому ціна валюти в купівлі, навпаки, пішла вгору. Ближче до опівдня здати долари можна було вже по 44,12 грн.

Чи буде долар в Україні дешевшати

Найближчим часом цього очікувати не варто, пояснив в етері програми Вечір.LIVE економіст та колишній радник президента України Олег Устенко. На його думку, сподіватися на укріплення гривні українці можуть хіба що після закінчення війни.

Економіст зазначив, що у державному бюджеті курс закладений на рівні 45,5 гривень за долар. Тож до кінця року валюта може здорожчати ще більше.

"Якщо курс буде нижчий, ніж середньорічний у держбюджеті, то є ризики того, що дохідна частина держбюджету не буде виконана, і проблеми виникнуть в принципі з держбюджетом. Структура нашого держбюджету така, що увесь наш заробіток спрямовується на сектор безпеки і оборони. Тож тут ризики будуть колосальні", — пояснив Устенко.

Він додав, що долар може подешевшати лише за умов зростання експорту, скорочення імпорту, надходження іноземних інвестицій та покращення якості бізнес-клімату. Наразі, в умовах війни, забезпечити ці фактори неможливо.

