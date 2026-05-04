Доллар на черном рынке разыгрался: курс валюты 4 мая

Женщина возле обменника, доллары в руках.

Официальный курс доллара в Украине медленно едет на спад. Национальный банк в понедельник, 4 мая, снизил его на 0,05 грн до 43,9129 грн/долл. Котировки в банках не изменились в сравнении с предыдущим днем. В продаже доллар стоит 44,15 грн в среднем, в покупке — 43,70 грн.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит доллар у частных лиц.

Курс валюты на черном рынке

Частники почти сутки удерживали доллар почти на одном уровне — 43,88 грн в продаже и 43,75 грн в покупке, как свидетельствует статистика сервиса "Минфин".

С 10:00 понедельника, 4 мая, валюта на черном рынке начала колебаться в довольно резком темпе. В покупке доллар взял курс на подорожание и подскочил до 43,80 грн. Цена в продаже сначала упала до 43,87 грн/долл., а ближе к полудню резко выросла до 43,90 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 4 мая.

Что будет с курсом доллара в Украине в мае

В апреле официальный курс гривны к доллару демонстрировал умеренные колебания: самое низкое значение составляло 43,37 грн/долл., тогда как пиковый уровень достиг 44,11 грн/долл. Таким образом, разница между минимумом и максимумом составила 74 копейки. Основным фактором такой динамики стало укрепление евро в паре с долларом — во второй половине месяца курс поднялся до 1,17 доллара за евро.

Как пояснил доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, Национальный банк пока не предпринимает резких шагов для сдерживания ослабления гривны.

Это связано с объективными обстоятельствами — Украина получила согласование на долгожданное финансирование от Европейского Союза, хотя точные сроки поступления первой части средств остаются неопределенными.

"В ожидании части этого кредита происходит то, что Национальный банк и Министерство финансов заинтересованы в дешевой гривне. Потому что зачислить в государственный бюджет деньги при более дешевой гривне — это выгоднее. Именно поэтому НБУ достаточно спокойно относится к девальвации", — отметил экономист.

В дальнейшем, по его словам, курс гривны будет формироваться под влиянием широкого спектра факторов — как глобальных, так и внутренних. Среди них — геополитическая ситуация, в частности напряжение между США и Ираном, а также перспективы урегулирования войны с Россией.

В мае ожидаются незначительные колебания в пределах 10-15 копеек от текущих значений. В то же время, отметил Плотников, официальный курс в ближайшее время не преодолеет психологическую отметку в 45 грн за доллар.

