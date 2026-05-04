Долар на чорному ринку розігрався: курс валюти 4 травня

Жінка біля обмінника, долари в руках.

Офіційний курс долара в Україні повільно їде на спад. Національний банк у понеділок, 4 травня, знизив його на 0,05 грн до 43,9129 грн/дол. Котирування в банках не змінилися, як порівняти з попереднім днем. У продажу долар коштує 44,15 грн в середньому, у купівлі — 43,70 грн.

скільки коштує долар у приватних осіб.

Курс валюти на чорному ринку

Приватники майже добу втримували долар майже на одному рівні — 43,88 грн у продажу та 43,75 грн у купівлі, як свідчить статистика сервісу "Мінфін".

З 10:00 понеділка, 4 травня, валюта на чорному ринку почала коливатися у досить різкому темпі. У купівлі долар взяв курс на подорожчання і підскочив до 43,80 грн. Ціна у продажу спочатку впала до 43,87 грн/дол., а ближче до опівдня різко зросла до 43,90 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 4 травня.

Що буде з курсом долара в Україні у травні

У квітні офіційний курс гривні до долара демонстрував помірні коливання: найнижче значення становило 43,37 грн/дол., тоді як піковий рівень сягнув 44,11 грн/дол. Таким чином, різниця між мінімумом і максимумом склала 74 копійки. Основним фактором такої динаміки стало зміцнення євро у парі з доларом — у другій половині місяця курс піднявся до 1,17 долара за євро.

Як пояснив доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, Національний банк наразі не вживає різких кроків для стримування послаблення гривні.

Це пов’язано з об’єктивними обставинами — Україна отримала погодження на довгоочікуване фінансування від Європейського Союзу, хоча точні терміни надходження першої частини коштів залишаються невизначеними.

"В очікуванні частини цього кредиту відбувається те, що Національний банк і Міністерство фінансів зацікавлені в дешевій гривні. Бо зарахувати до державного бюджету гроші при дешевшій гривні — це вигідніше. Саме тому НБУ досить спокійно ставиться до девальвації", — зазначив економіст.

Надалі, за його словами, курс гривні формуватиметься під впливом широкого спектра факторів — як глобальних, так і внутрішніх. Серед них — геополітична ситуація, зокрема напруження між США та Іраном, а також перспективи врегулювання війни з росією.

У травні очікуються незначні коливання в межах 10–15 копійок від поточних значень. Водночас, зазначив Плотніков, офіційний курс найближчим часом не подолає психологічну позначку у 45 грн за долар.

