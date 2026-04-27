Главная Финансы На черном рынке неспокойно: что происходит с курсом доллара

На черном рынке неспокойно: что происходит с курсом доллара

Дата публикации 27 апреля 2026 15:49
Доллар на черном рынке удивляет: что происходит с курсом валюты 27 апреля
Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины в понедельник, 27 апреля, повысил официальный курс доллара на 6 копеек до 44,0039 грн/долл. В банках американская валюта подорожала до 44,28 грн/долл. в продаже (+0,08 грн) и 43,75 грн/долл. в покупке (+0,05 грн).

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке.

По какому курсу обменивают доллары частники

Понедельник, 27 апреля, начался на черном рынке с резкого скачка доллара. Как свидетельствует статистика мониторингового сервиса "Курс Украины", в 8:30 частники продавали американскую валюту по 43,915 грн/долл., а покупали по 43,80 грн/долл.

В течение дня курс доллара колебался очень резко и дифференцированно. Так, уже в 9:20 валюта подешевела в продаже до 43,852 грн/долл. При этом курс покупки снизился почти незаметно — до 43,787 грн/долл.

В 10:40 ситуация кардинально изменилась — в продаже доллар резко подорожал до 43,918 грн, а в покупке лишь до 43,802 грн.
Самый высокий ценник в продаже зафиксировали в полдень — 43,926 грн/долл. В то же время покупали валюту частники по 43,803 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 27 апреля. Фото: скриншот

Сколько долларов покупают украинцы

Несмотря на длительную войну, украинцы не снижают активности на валютном рынке и продолжают массово покупать иностранную валюту. За четыре года полномасштабной войны Национальный банк Украины реализовал более 120 млрд долларов, обеспечивая спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны граждан — клиентов банков. Об этом в эфире программы Новини.LIVE "Світ на зламі" сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, подобные операции на межбанковском валютном рынке происходят непрерывно. В связи с этим НБУ вынужден регулярно проводить валютные интервенции, чтобы удерживать баланс между спросом и предложением и покрывать значительные объемы импорта, которые сейчас превышают 90 млрд долларов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда выгоднее покупать доллары. Курс валюты на наличном рынке зависит не только от спроса и предложения, но и от ряда глобальных факторов. При этом можно отследить определенные закономерности, чтобы обменять доллары по самой выгодной цене.

Также Новини.LIVE писали, в какую валюту выгоднее инвестировать. Из-за войн и других мировых событий, настроения на валютном рынке могут резко меняться. Поэтому здесь стоит следить за определенными тенденциями.

курс валют курс доллара обмен валют
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
