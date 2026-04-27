Долар на чорному ринку дивує: що відбувається з курсом валюти 27 квітня

Люди біля пункту обміну валют.

Національний банк України у понеділок, 27 квітня, підвищив офіційний курс долара на 6 копійок до 44,0039 грн/дол. В банках американська валюта подорожчала до 44,28 грн/дол. у продажу (+0,08 грн) та 43,75 грн/дол. у купівлі (+0,05 грн).

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку.

За яким курсом обмінюють долари приватники

Понеділок, 27 квітня, почався на чорному ринку з різкого стрибка долара. Як свідчить статистика моніторингового сервісу "Курс України", о 8:30 приватники продавали американську валюту по 43,915 грн/дол., а купували по 43,80 грн/дол.

Протягом дня курс долара коливався дуже різко та диференційовано. Так, вже о 9:20 валюта подешевшала у продажу до 43,852 грн/дол. При цьому курс купівлі знизився майже непомітно — до 43,787 грн/дол.

О 10:40 ситуація кардинально змінилася — у продажу долар різко подорожчав до 43,918 грн, а у купівлі лише до 43,802 грн.

Найвищий цінник у продажу зафіксували опівдні — 43,926 грн/дол. Водночас купували валюту приватники по 43,803 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 27 квітня. Фото: скриншот

Скільки доларів купують українці

Попри тривалу війну, українці не знижують активності на валютному ринку й продовжують масово купувати іноземну валюту. За чотири роки повномасштабної війни Національний банк України реалізував понад 120 млрд доларів, забезпечуючи попит як з боку бізнесу, так і з боку громадян — клієнтів банків. Про це в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі" повідомив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, подібні операції на міжбанківському валютному ринку відбуваються безперервно. У зв’язку з цим НБУ змушений регулярно проводити валютні інтервенції, щоб утримувати баланс між попитом і пропозицією та покривати значні обсяги імпорту, які наразі перевищують 90 млрд доларів.

