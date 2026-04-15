Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы На черном рынке горячо: куда направляется курс доллара

На черном рынке горячо: куда направляется курс доллара

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 15:51
Доллар на черном рынке сменил тактику: свежий курс валют 15 апреля
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара в Украине, который устанавливает Нацбанк, в среду, 15 апреля, снова пошел вверх. Регулятор повысил его на 6 копеек от предыдущего показателя — до 43,4997 грн/долл. В то же время банки снизили курс продажи на 4 копейки в среднем — до 43,75 грн/долл. Покупают американскую валюту финучреждения, как и накануне, по 43,30 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу обменивают доллары частники.

Что происходит на черном рынке валют

Утром в среду, 15 апреля, частники продавали доллары по 43,603 грн. Курс покупки составлял 43,498 грн, как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины".

Примерно до обеда котировки почти не менялись — происходили лишь незначительные колебания в коридоре 43,558-43,603 грн/долл. в продаже и 43,498-43,500 грн/долл. в покупке.

После 14:00 курс доллара на черном рынке резко пошел вверх. В продаже американская валюта подорожала до 43,641 грн/долл., в покупке — до 43,525 грн/долл.

Читайте также:
Курс на чорному
Курс доллара на черном рынке 15 апреля. Фото: скриншот

 

Будет ли дешеветь доллар

Американская валюта может существенно потерять позиции, если Китай пересмотрит свою финансовую политику. Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, такая ситуация возможна в случае перехода Китая к модели так называемого "нефтоюаня" и частичного замещения долларовых резервов золотом.

Эксперт обратил внимание на то, что гонконгский доллар сейчас считается одной из самых обеспеченных валют в мире. Объем его резервов составляет около 48% от общей денежной массы.

"То есть он выпускается на сумму тех долларов, которые идут в резервы. Что надо сделать Китаю? Фактически, он может движением руки изменить это направление накопления капитала", — отметил Кущ.

Специалист пояснил, что эмиссия гонконгского доллара напрямую привязана к американской валюте, поскольку она выпускается под обеспечение доллара США. Если же Китай начнет активно внедрять систему "нафтоюаня" и постепенно заменять часть долларовых резервов золотом, это может ослабить позиции американской валюты и привести к падению ее стоимости.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую валюту сейчас лучше покупать украинцам. Из-за американо-иранской войны доллар начал существенно укрепляться относительно других мировых валют, тогда как евро начало дешеветь. Поэтому людей интересует, стоит ли воспользоваться моментом и покупать евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, каким будет курс доллара в Украине. Сейчас Нацбанк удерживает его в коридоре 42-44 грн/долл. Это может свидетельствовать о постепенном переходе к другой модели валютной политики.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации