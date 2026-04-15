Доллар на черном рынке сменил тактику: свежий курс валют 15 апреля

Официальный курс доллара в Украине, который устанавливает Нацбанк, в среду, 15 апреля, снова пошел вверх. Регулятор повысил его на 6 копеек от предыдущего показателя — до 43,4997 грн/долл. В то же время банки снизили курс продажи на 4 копейки в среднем — до 43,75 грн/долл. Покупают американскую валюту финучреждения, как и накануне, по 43,30 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу обменивают доллары частники.

Что происходит на черном рынке валют

Утром в среду, 15 апреля, частники продавали доллары по 43,603 грн. Курс покупки составлял 43,498 грн, как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины".

Примерно до обеда котировки почти не менялись — происходили лишь незначительные колебания в коридоре 43,558-43,603 грн/долл. в продаже и 43,498-43,500 грн/долл. в покупке.

После 14:00 курс доллара на черном рынке резко пошел вверх. В продаже американская валюта подорожала до 43,641 грн/долл., в покупке — до 43,525 грн/долл.

Будет ли дешеветь доллар

Американская валюта может существенно потерять позиции, если Китай пересмотрит свою финансовую политику. Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, такая ситуация возможна в случае перехода Китая к модели так называемого "нефтоюаня" и частичного замещения долларовых резервов золотом.

Эксперт обратил внимание на то, что гонконгский доллар сейчас считается одной из самых обеспеченных валют в мире. Объем его резервов составляет около 48% от общей денежной массы.

"То есть он выпускается на сумму тех долларов, которые идут в резервы. Что надо сделать Китаю? Фактически, он может движением руки изменить это направление накопления капитала", — отметил Кущ.

Специалист пояснил, что эмиссия гонконгского доллара напрямую привязана к американской валюте, поскольку она выпускается под обеспечение доллара США. Если же Китай начнет активно внедрять систему "нафтоюаня" и постепенно заменять часть долларовых резервов золотом, это может ослабить позиции американской валюты и привести к падению ее стоимости.

