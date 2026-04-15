Долар на чорному ринку змінив тактику: свіжий курс валют 15 квітня

Офіційний курс долара в Україні, який встановлює Нацбанк, у середу, 15 квітня, знову пішов вгору. Регулятор підвищив його на 6 копійок від попереднього показника — до 43,4997 грн/дол. Водночас банки знизили курс продажу на 4 копійки в середньому — до 43,75 грн/дол. Купують американську валюту фінустанови, як і напередодні, по 43,30 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом обмінюють долари приватники.

Що відбувається на чорному ринку валют

Зранку у середу, 15 квітня, приватники продавали долари по 43,603 грн. Курс купівлі становив 43,498 грн, як свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України".

Приблизно до обіду котирування майже не змінювалися — відбували лише незначні коливання в коридорі 43,558-43,603 грн/дол. у продажу та 43,498-43,500 грн/дол. у купівлі.

Після 14:00 курс долара на чорному ринку різко пішов вгору. У продажу американська валюта подорожчала до 43,641 грн/дол., у купівлі — до 43,525 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 15 квітня.

Чи буде дешевшати долар

Американська валюта може суттєво втратити позиції, якщо Китай перегляне свою фінансову політику. Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, така ситуація можлива у разі переходу Китаю до моделі так званого "нафтоюаня" та часткового заміщення доларових резервів золотом.

Експерт звернув увагу на те, що гонконзький долар нині вважається однією з найбільш забезпечених валют у світі. Обсяг його резервів становить близько 48% від загальної грошової маси.

"Тобто він випускається на суму тих доларів, які йдуть в резерви. Що треба зробити Китаю? Фактично, він може порухом руки змінити цей напрямок накопичення капіталу", — зазначив Кущ.

Фахівець пояснив, що емісія гонконзького долара напряму прив’язана до американської валюти, оскільки вона випускається під забезпечення долара США. Якщо ж Китай почне активно впроваджувати систему "нафтоюаня" та поступово замінювати частину доларових резервів золотом, це може послабити позиції американської валюти та призвести до падіння її вартості.

