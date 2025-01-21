Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі arrow

На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

21 січня 2025 11:57
Ксенія Симонова - Редактор
Штрафи для бізнесу — кому загрожує покарання за порушення в працевлаштуванні
Працівники перебувають в офісі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Українські роботодавці мають дотримуватися встановленої законодавством вимоги з працевлаштування осіб з інвалідністю у 2025 році. У разі ігнорування нормативу — загрожують штрафи.

Це передбачено законом №875 "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Читайте також:

Працевлаштування громадян з інвалідністю у 2025 році

Згідно зі ст. 19 закону, встановлені нормативи робочих місць для осіб з інвалідністю для підприємств та організацій, фізосіб, які використовують найману працю. Норматив становить 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за один рік, якщо кількість становить від 8 до 25 осіб, — одне робоче місце.

Якщо роботодавець ігноруватиме встановлений законом норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю, то отримає штрафи. Розмір фінансових санкцій залежить від чисельності працівників у компанії.

Штрафи за непрацевлаштування осіб з інвалідністю

Розрахунок штрафних санкцій проводять за певними правилами. А саме:

  • для підприємств та фізосіб, де працює від 8 до 15 осіб, розмір санкцій за робоче місце, призначене і не зайняте особою з інвалідністю, визначають у сумі половини середньої річної зарплати на відповідному підприємстві;
  • компанії, де середньооблікова кількість працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські санкції, суму яких визначають в розмірі середньої річної зарплати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене і не зайняте особою з інвалідністю.

Компанії мають сплачувати санкції самостійно в термін до 15 квітня року, що йде за роком, коли сталося порушення.

Штрафи не застосовують до підприємств, які повністю фінансуються з державного/місцевих бюджетів.

Нагадаємо, в Україні передбачена відповідальність за порушення порядку і термінів виплати зарплати. Відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю, за порушення у понад місяць чи виплату не в повному обсязі загрожують чималі штрафи.

Раніше ми розповідали, що мінімальна зарплата в країні є гарантованим розміром оплати праці за виконану норму роботи (у 2025 році — 8 тис. грн). Від неї залежать посадові оклади, лікарняні, декретні виплати, а також розміри штрафів.

штрафи бізнес компанії ринок праці роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

12:08 Посилки з-за кордону можуть подорожчати — що хочуть змінити

12:00 Садовий виступив на Форумі мерів США у Вашингтоні — деталі

12:00 Відстрочка після бойової повістки — чи можливо це

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

12:08 Посилки з-за кордону можуть подорожчати — що хочуть змінити

12:00 Садовий виступив на Форумі мерів США у Вашингтоні — деталі

12:00 Відстрочка після бойової повістки — чи можливо це

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

11:29 Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод РФ — деталі

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025