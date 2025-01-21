Штрафи для бізнесу — кому загрожує покарання за порушення в працевлаштуванні

Працівники перебувають в офісі. Фото: Freepik

Українські роботодавці мають дотримуватися встановленої законодавством вимоги з працевлаштування осіб з інвалідністю у 2025 році. У разі ігнорування нормативу — загрожують штрафи.

Це передбачено законом №875 "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Згідно зі ст. 19 закону, встановлені нормативи робочих місць для осіб з інвалідністю для підприємств та організацій, фізосіб, які використовують найману працю. Норматив становить 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за один рік, якщо кількість становить від 8 до 25 осіб, — одне робоче місце.

Якщо роботодавець ігноруватиме встановлений законом норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю, то отримає штрафи. Розмір фінансових санкцій залежить від чисельності працівників у компанії.

Штрафи за непрацевлаштування осіб з інвалідністю

Розрахунок штрафних санкцій проводять за певними правилами. А саме:

для підприємств та фізосіб, де працює від 8 до 15 осіб, розмір санкцій за робоче місце, призначене і не зайняте особою з інвалідністю, визначають у сумі половини середньої річної зарплати на відповідному підприємстві;

компанії, де середньооблікова кількість працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські санкції, суму яких визначають в розмірі середньої річної зарплати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене і не зайняте особою з інвалідністю.

Компанії мають сплачувати санкції самостійно в термін до 15 квітня року, що йде за роком, коли сталося порушення.

Штрафи не застосовують до підприємств, які повністю фінансуються з державного/місцевих бюджетів.

Нагадаємо, в Україні передбачена відповідальність за порушення порядку і термінів виплати зарплати. Відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю, за порушення у понад місяць чи виплату не в повному обсязі загрожують чималі штрафи.

Раніше ми розповідали, що мінімальна зарплата в країні є гарантованим розміром оплати праці за виконану норму роботи (у 2025 році — 8 тис. грн). Від неї залежать посадові оклади, лікарняні, декретні виплати, а також розміри штрафів.