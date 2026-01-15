Видео
Україна
Видео

Доллар взбудоражил черный рынок — куда движется курс валюты

Доллар взбудоражил черный рынок — куда движется курс валюты

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:50
Доллар на черном рынке пошел против правил — что происходит с курсом валюты
Человек держит доллары в руках. Фото: Freepik

В четверг, 15 января, официальный курс доллара просел еще на 5 копеек — Национальный банк Украины установил его на уровне 43,1236 грн/долл. Средний курс в банках прибавил 21 копейку в продаже и 17 копеек в покупке — до 43,60 грн/долл. и 43,075 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE выясняли, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

По сколько продают и покупают валюту частники

Черный рынок, по данным мониторингового сервиса "Курс Украины", накануне закрылся с курсом доллара 43,455 грн/долл. в продаже и 43,271 грн/долл. в покупке.

Утром в четверг, 15 января, частники начали торговый день с более широким спредом, повысив курс продажи до 43,471 грн/долл. и снизив курс покупки до 43,263 грн/долл.

В течение дня доллар уверенно, но неравномерно дорожал, а маржа при этом уменьшалась. Так, в 11:00 доллар можно было купить по 43,461 грн, а сдать по 43,316 грн.

В 12:00 разница между курсами продажи и покупки еще больше сократилась — продавали доллары по 43,50 грн, а покупали по 43,371 грн в среднем.

Ближе к 14:00 доллар на черном рынке начал понемногу дешеветь — до 43,519 грн/долл. в продаже и 43,395 грн/долл. в покупке.

Курс чорний ринок
Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Почему доллар дорожает и стоит ли покупать валюту сейчас

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что рост курса доллара является временной и вполне ожидаемой ситуацией. Ведь в госбюджет-2026 заложили среднегодовой показатель на уровне 45,70 грн/долл., поэтому НБУ просто начал приближение к прогнозируемой границе.

"Подорожание затормозится в ближайшее время, потому что если на конец года должно быть 45,70 грн/долл., то подобными темпами результата удастся достичь заблаговременно. Если не будет непрогнозируемых событий, НБУ будет удерживать гривну на уровне 43-43,50 грн/долл. примерно до лета", — пояснил он в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Экономист добавил, что сейчас не стоит скупать доллары с целью сохранить выгоду на будущее. Особенно в случае отсутствия свободных средств или финансовой подушки на несколько месяцев.

Ранее мы рассказывали, какие купюры доллара могут не принимать для обмена.

Также узнавайте, какие экономические сюрпризы, в частности относительно курса доллара, ждут Украину.

Виктория Илюхина - редактор
