Главная Финансы Нефть подорожала на фоне протестов в Иране и рисков поставок

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 13:34
Цены на нефть выросли на 1,7% из-за страха перебоев с поставками
Добыча нефти. Фото: Freepik

Мировые цены на нефть снова выросли из-за обострения ситуации в Иране. Инвесторы включают в котировки новые геополитические риски.

Тревога о вероятных перебоях с поставками заслонила даже надежды на восстановление экспорта из Венесуэлы, сообщает Reuters.

Читайте также:

Какая цена нефти 13 января

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,7%, до 64,93 доллара за баррель, достигнув максимума с середины ноября. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на те же самые 1,7% и торговалась около 60,52 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что сейчас рынок фактически формирует защитную надбавку от геополитических рисков — от Ближнего Востока до Латинской Америки.

Протесты в Иране и фактор Трампа

Иран, один из ключевых производителей нефти в ОПЕК, переживает самые массовые антиправительственные протесты за последние годы. Жесткие действия властей, сотни погибших и массовые аресты уже вызвали резкую реакцию Вашингтона.

Дональд Трамп пригрозил военным вмешательством и заявил, что страны, которые ведут бизнес с Ираном, столкнутся с дополнительными тарифами при торговле с США. Прямо это касается Китая, главного покупателя иранской нефти.

Сколько рынок добавляет "премии за страх" к цене нефти

По оценке аналитиков, беспорядки в Иране подняли мировые цены на нефть примерно на 3-4 доллара за баррель. Это так называемая "геополитическая премия". Она заметна и в росте спреда между Brent и ближневосточными эталонами, который достиг максимума с лета.

Венесуэла не сняла напряжения на рынке

Параллельно рынок пытается оценить потенциальное возвращение венесуэльской нефти. Сейчас Венесуэла заявляет о готовности передать США до пятидесяти миллионов баррелей сырой нефти, которая ранее была под санкциями.

Однако даже эти объемы пока не перекрывают риски, связанные с Ираном, поэтому волатильность на нефтяном рынке останется.

Как мы сообщали ранее, США рассматривают жесткие санкции против стран, покупающих нефть РФ.

Также мы писали, что Дональд Трамп решил "опустить нефть" на долгие годы — и это сильно ударит по России.

Иран Дональд Трамп нефть Brent WTI
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
