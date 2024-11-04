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На 57% дороже — в Украине взлетели цены на популярный овощ

4 ноября 2024 11:45
Ксения Симонова - Редактор
Цены на огурцы резко выросли — сколько стоит популярный овощ
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В ноябре 2024 года на украинском рынке продолжают набирать обороты цены на тепличные огурцы. По сравнению с показателем прошлого года оптовая стоимость взлетела более чем на 50%.

Об этом говорится в материале аналитиков EastFruit.

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Как изменились цены на огурцы в ноябре

По словам аналитиков, украинские производители отгружают тепличные огурцы по оптовой стоимости от 90 до 115 грн/кг или 2,18-2,79/кг. Цена в среднем на 13% выше, чем было неделей раньше. В целом, на стоимость влияет качество и объем партии.

Тепличные комбинаты осуществляют продажи огурца в среднем на 57% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

В популярных супермаркетах также наблюдается тенденция к удорожанию огурцов. По информации мониторингового портала "Минфин", в ноябре килограмм огурцов можно приобрести за 119,35 грн, что гораздо выше, чем в прошлом месяце — 101,63 грн/кг. Гладкие огурцы стоят 157,70 грн/кг, длинноплодные — 129 грн/кг, колючие — 164,90 грн/кг. Также можно сравнить, как изменилась стоимость, в таблице.

 

цены на огурцы
Цены на огурцы. Источник: Минфин

Причины подорожания огурцов

Как отмечают эксперты, очередное подорожание в этом сегменте объясняется существенным сокращением предложения тепличных огурцов из местных хозяйств.

Сейчас многие комбинаты сообщили о фактическом завершении сезона реализации, поэтому производители предлагают продукцию только небольшими партиями.

Спрос на украинском внутреннем рынке также провоцирует активный рост цен на огурцы.

По мнению игроков рынка, велика вероятность дальнейшего роста стоимости этого овоща.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) на 2024–2025 годы. Основными факторами роста цен стали более низкие, чем ожидалось, урожаи с/х культур, подорожание сырья, увеличение производственных затрат и ослабление гривны.

Также мы рассказывали, что согласно исследованию компании Gradus Research граждане вынужденно пересматривают свои пищевые привычки во время войны и проблем, спровоцированных ею. Среди главных изменений — выбор более дешевых продуктов из-за роста цен, зачастую худшего качества, нерегулярное питание из-за стресса.

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