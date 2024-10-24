Цены на лук в 2024 году — овощ обещает побить рекорд к зиме

Овощи на рынке столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине репчатый лук имеет все шансы стать самым дорогим овощем, стоимость которого вырастет рекордными темпами в 2024 году. За последний год цена на лук повысилась почти на 40% и факторов изменения такой тенденции в этом сезоне не фиксируют.

Об этом сообщает профильное издание Agravery.

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Ценовая ситуация с луком в 2024 году

По прогнозу участников рынка, средняя оптовая стоимость репчатого лука составляет 14,5 грн/кг. Показатель на 38% выше цены в прошлом году, когда производители продавали популярный овощ в опте по 10,5 грн/кг. Такие расчеты привели в отделе маркетинга рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.

Никаких факторов, указывающих на изменение негативной тенденции, нет. Так, специалисты ожидают, что стоимость лука продолжит расти в ближайшие месяцы на фоне ограниченного внутреннего предложения. Предполагают, что стабилизация цен возможна ближе к лету, когда на рынке появятся новый урожай.

Причины подорожания лука

По словам участников рынка, негативная ценовая динамика на лук является результатом нескольких факторов. В частности, речь идет о крайне низкой урожайности из-за аномальной жары и нестабильных осадков в этом году.

"Снижение урожайности — это основной фактор, который привел к подорожанию лука", — сообщают эксперты.

Важную роль в нагнетании цены также играет рост затрат на:

удобрение;

горючее;

энергию.

На себестоимость производства влияет фактор войны, ведь обусловила увеличение затрат на транспортировку и хранение продукции. В этом году сократились площади посевов, некоторые производители перешли на выращивание других культур.

При этом потребление лука в Украине остается стабильным, несмотря на повышение цен. Однако потребители все чаще покупают более дешевые варианты в виде импортированного овоща или более низкого качества.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в конце октября 2024 года продолжается увеличение цен на картофель. В то время как традиционно стоимость этого базового продукта нового урожая осенью не повышается после сбора с полей.

Также мы писали, что в Украине цены на куриные яйца демонстрируют стабильный рост уже несколько недель, хотя до рекордных показателей двухлетней давности еще далеко, стоимость уже превысила 45 грн. В то же время, с приближением зимнего сезона цены на яйца могут вырасти до 70 грн за десяток.