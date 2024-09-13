Цены в 2024 году — в Украине стремительно дорожают огурцы

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском оптовом рынке за последнюю неделю после длительного снижения резко выросли в цене тепличные огурцы. Производители повысили стоимость сразу на 35%.

Об этом сообщает аналитический проект EastFruit.

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Как изменились цены на тепличные огурцы

По этим данным сейчас тепличные комбинаты отгружают огурцы в опте по 45-60 грн/кг или 0,31-0,52/кг. Стоимость в среднем на 35% выше, чем было в конце прошлой недели.

Источник: EastFruit

Аналитики констатируют, что тепличные огурцы на украинском рынке поступают в продажу по самым высоким, по меньшей мере, за последние семь лет ценам.

В частности, в 2024 году тепличные огурцы в хозяйствах обходятся в среднем вдвое дороже, чем в 2023 году. При этом фермеры допускают продолжение тенденции удорожания в этом сегменте.

Как отмечают производители, резкий скачок цен вызван, прежде всего, повышенным спросом из-за сокращения предложения к концу сезона.

Операторы рынка отмечают, что в сентябре достаточно ограничено предложение огурцов на рынке из-за падения среднесуточных температур.

Цены на огурцы в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в магазинах в сентябре в среднем огурцы продают по 75,79 грн, а неделю назад стоили 57,99 грн/кг. В августе огурцы продавали по 65,20 грн/кг.

Цены. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в конце лета 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась, достигнув 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты.

Также мы писали, что в Украине в августе 2024 года зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.