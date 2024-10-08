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На 200% за год — в Украине выросла стоимость базового овоща

8 октября 2024 08:24
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — популярный среди граждан овощ подорожал на 200% за год
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине, несмотря на сбор нового урожая, цены на овощи на рынках и в супермаркетах набирают обороты. Особенно ощутимо прибавила в стоимости картофель.

Об этом говорится в обзоре "Экономической правды".

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Почему дорожают овощи нового урожая

Как правило, фермеры больше всего овощей выращивали в Херсонской области. В частности, доля выращенных помидоров и огурцов из этого региона составляла 40% или около 90 тыс. тонн. Больше всего в этом регионе выращивали лука, перца, моркови и баклажанов. Чуть меньше выращивали овощей в Николаевской области.

Из-за оккупации части Херсонской области фермеры переехали из прифронтовой зоны в центральные области, например, в Днепропетровскую, а также в Ровенскую, Житомирскую, Львовскую, Волынскую, Тернопольскую области. Среди лидеров в прошлом году были Днепропетровщина и Киевщина.

Однако в 2024 году жаркое лето негативно повлияло на урожай овощей на юге страны.

 

цены на овощи 2024
Сравнение цен. Источник: ЭП

Как изменились цены на овощи

Больше всего за год повысились цены на овощи борщового набора (капуста, картофель, морковь) и тепличные огурцы и томаты. Против прошлого года подорожание составляет от 20 до 100%.

Так, на 202% за год выросла стоимость картофеля, на 128% — моркови, на 103% — свеклы.

 

цены на овощи
Динамика цен. Источник: ЭП

Эксперты предостерегают, что в случае отсутствия замещения овощей импортом, цены будут расти и дальше.

Пика подорожания следует ожидать в ноябре-декабре текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине октябрь традиционно является периодом сбора картофеля, когда цены позволяют запастись овощами на зиму. Тем не менее, в этом году ситуация кардинально изменилась: стоимость картофеля достигла рекордных высот, а фермеры в регионах сталкиваются с дефицитом урожая.

Также мы писали, что резко возрос в стоимости ряд базовых овощей. На этом фоне, несмотря на разгар сезона, Украина уже начала импортировать картофель из Польши и Литвы.

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