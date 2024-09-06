Цены на картофель в сентябре — популярный овощ резко подорожал

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года на украинском рынке стремительно дорожает картофель. Фермеры повышают цены на базовый овощ из-за роста спроса со стороны потребителей.

Об этом информирует аналитический проект EastFruit.

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Как изменились цены на картофель в сентябре

Как отмечают аналитики проекта, в начале сентября фермеры предлагают картофель к продаже по следующим оптовым ценам: 12-18 грн/кг или 0,29-0,44/кг. В среднем показатель на 16% выше, чем было на прошлой неделе.

По словам участников рынка, рост цен объясняется достаточно высоким спросом на картофель со стороны местных оптовых предприятий и розничных сетей. Такой ажиотаж в сегменте подогревает информация о нехватке качественного картофеля в текущем сезоне.

Производители отмечают, что росту темпов сбыта способствовало сокращение производства этого овоща в стране.

Как известно, из-за аномальной засухи в ключевых регионах, где выращивают картофель, ее урожайность действительно заметно снизилась. Отрицательно повлияли погодные условия на качественные характеристики.

По данным экспертов, в 2024 году оптовая стоимость картофеля в стране уже в среднем вдвое выше, чем было в начале сентября прошлого года. В то же время, многие участники рынка не ожидают ослабления торговой активности в ближайшее время.

По данным портала "Минфин", в магазинах в сентябре в среднем картофель продают по 18,40 грн/кг.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу экспертов, в Украине осенью 2024 года ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.

Ранее мы писали, что молочные продукты в Украине существенно подорожали из-за сокращения производства молока и перебоев с электроснабжением. Рост стоимости основных молочных товаров достиг 20%.